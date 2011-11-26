-İnternet oyununda 13 milyon kişinin kişisel bilgileri sızdırıldı SEUL (A.A) - 26.11.2011 - Güney Kore internet oyunları şirketi Nexon'ın Maple Story oyununa üye 13,2 milyon kişinin kişisel bilgileri siber saldırı sonucu sızdırıldı. Güney Kore İletişim Komisyonu, Nexon'ın, 13,2 milyon kişinin kişisel bilgilerinin "hack"lendiği bilgisini verdiğini bildirdi. Komisyon, bilgisayar güvenliği uzmanları ve polisle birlikte siber saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Siber saldırıyı yapanların, üyelerin isimleri, kayıt numaraları ve şifrelerine ulaştıkları kaydedildi. Bir Nexon yetkilisi, sızan bilgiler arasında üyelerin banka işlemleri ve hesap numaralarının bulunmadığını, saldırıdan oyunun deniz aşırı ülkelerdeki üyelerinin etkilenmediğini söyledi. Şirket, üyelerinden şifrelerini değiştirmelerini istedi. Maple Story'nin yaklaşık 18 milyon üyesi bulunuyor.