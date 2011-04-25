İnternet medyasında yeni dönem

T24- İnternet Medyası Derneği 4. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeniden başkan seçilen Hadi Özışık, Türk Telekom ile yaptıkları görüşmelerin sonucunda astronomik hosting ücretlerinde indirime gidileceğini duyurdu. Özışık, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da seçimlerden sonra "internet medyası yasa taslağı" sözünü tuttacağını açıkladı.

İnternet Medyası Derneği 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek aday gösterilen Hadi Özışık'ın yeniden genel başkan seçildiği genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Tüzük değişikliğinin kabul edildiği genel kurulda alınan kararla derneğe artık tüzel kişilerin de üye olabilmesinin yolu açıldı. Yayın gruplarının temsilcilerine üyelik yolunun açılmasıyla dernek kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Hadi Özışık, internet medyasının sorunlarını alt alta sıraladı ve çözümün yakın olduğu mesajını verdi.

Hosting fiyatlarına indirim çok yakın

Hosting ücretleriyle ilgili yaptıkları görüşmelerin sonuç verdiğini anlatan Özışık, bu konuda canı acıyan yayıncıların önümüzdeki haftadan itibaren nefes alacaklarını kaydetti.

Türk Telekom ile yaptıkları görüşmelerin sonuç verdiğini, Türkiye'deki hosting ücretlerinin astronomik rakamlarda olduğunu ve bu rakamların birçok yayıncıya gazetecilik mesleğini yaptırmadığını vurgulayan Özışık, "Az kaldı. Başbakan ile yaptığımız görüşmeler sonucunda haftaya Türk Telekom çok önemli bir açıklama yapacak" dedi.

İnternet medyası yasası seçimden sonra

İnternet medyası yasa taslağı hakkında da bilgi veren Özışık, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın derneğe verdiği sözü tuttuğunu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün bu konuda yaptığı çalışmanın yeni bir taslağa dönüştüğünü anlattı. Özışık, "Ne yazık ki seçimler bu yasanın çıkmasına engel oldu. Seçimden sonra yasamızın Meclis'e gelebileceğini söyleyebilirim. Çünkü bu konuda Arınç'ın verdiği yeni sözler var. Umuyorum bu yasa bir an önce çıkar ve internet medyası asli işini yapmış olur." dedi.

Ankara ve İstanbul'da kurulan iki derneği yenilerinin izlemesi gerektiğini vurgulayan Özışık, artan örgütlenmenin internet medyası yayıncılığını güçlendireceğini vurguladı. Özışık, "Dernekler çoğalmalı ve hepimiz bir bütün olmalıyız. Sesimizi daha gür bir şekilde çıkarmalıyız. Eğer sesimizi daha gür bir şekilde çıkarırsak meselenin üstesinden gelmek daha kolay olacaktır" dedi.

Yeni Yönetim Kurulu

Özışık'ın konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Özışık'ın başkanlığındaki Yönetim Kurulu ile Denetim ve Disiplin kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (ASİL)

Hadi Özışık, Fügen Toksu, Ünal Tanık, Doğan Akın, Yavuz Semerci, Cüneyt Özdemir, Mahmut Kurşun, Ahmet Yeşiltepe, Halef Remzi Vayis

Yönetim Kurulu (YEDEK)

İlkan Gökyılmaz, Hakkı Alkan, Ekrem Teymur, Recep Canpolat, Erdem Yurdanur, Cihan Orhan, Osman Ateşli, Bahar Yıldırım, Mehmet Özışık

Denetim Kurulu (ASİL)

Nevzat Basım Recep Canpolat Ahmet Saydam Yalçın

Denetim Kurulu (YEDEK)

Hacer Alkan, Elkin İlyasoğlu, Ahmet Dervişoğlu

Disiplin Kurulu (ASİL)

Günseli Ocakoğlu, Bahri Kayaoğlu, Olay Tan

Disiplin Kurulu (ASİL)

Bülent Kuzucanlı, Baki Özışık, Deniz Temur