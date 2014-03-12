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İnternet medyası için 15 yıl geciken Basın Kanunu değişikliği TBMM'de

Bugüne kadar sadece 'ceza hukuku' bağlamında 'basın kuruluşu' sayılan haber siteleri artık Basın Kanunu kapsamında değerlendirilecek

12 Mart 2014 22:19

İnternet gazeteciliğinin "Basın Kanunu" kapsamına alınmasını öngören yasa tasarısı, 15 yıllık bir gecikmenin ardından TBMM'ye gönderildi. Tasarı yasalaşırsa bugüne kadar sadece "ceza hukuku" bağlamında "basın kuruluşu" sayılan haber siteleri artık Basın Kanunu kapsamında değerlendirilecek.

Hükümet tarafından bugün (12 Mart 2014) TBMM'ye sevk edilen metin "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" başlığını taşıyor. Tasarı, genel olarak, internet medyasını 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamına alınmasını amaçlıyor, söz konusu yasalara haber siteleri açısından uyarlama ifadeleri ekliyor.

Tasarının yasalaşması durumunda internet medyasında çalışan gazeteciler de, diğer mecralardaki meslektaşlarının kıdem ve izin hakları ile bazı akreditasyon süreçlerinde şart koşulan "sarı basın kartı" alma imkânına sahip olacaklar. Ancak tasarıda, Türkiye'de internette habercilik 15 yılı aşkın süredir yapılıyor olmasına rağmen, internet gazetecilerine da teslim edilecek bu haklar açısından geriye doğru bir kazanım düzenlemesine yer verilmemesi dikkat çekiyor.

Tasarıda, resmi ilanların haber sitelerinde de yayımlanmasının önünün açılması öngörülüyor.

"Yürürlük maddesi" dahil toplam 15 maddeden oluşan "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile "genel gerekçe" ve "madde gerekçeleri" aynen şöyle.

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