İnternet Medyası Derneği yönetim kurulu belirlendi

İnternet Medyası Derneği Olağan Genel Kurul sonrası ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Göreve yeni seçilen yönetim görev dağılımı yaptı. Yapılan görev dağılımına göre İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık oybirliği ile başkanlığa yeniden seçildi.

Başkan yardımcılıklarına Ensonhaber.com Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler ve Otoalsat.com Genel Yayın Yönetmeni Fügen Toksü seçilirken, Genel Sekreterliğe Samanyolu Yayın Grubu'ndan Engin Sağ getirildi.

Yeni yönetimde derneğin saymanlığına Yeni Medya Genel Müdürü Cengiz Ekrem Teymur seçildi.

Ntvmsnbc.com Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın da İnternet Medyası Derneği'nin sözcülüğüne getirildiler.

Derneğin ilk yönetim kurulu toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Hadi Özışık yeni seçilen yönetim kuruluna teşekkür ederken, başarılar diledi.

Toplantıda ayrıca, dernek yönetim kurulunun bundan sonraki çalışma takvimi de belirlendi.

İnternet Medyası Derneği Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Başkan

Hadi Özışık

Başkan yardımcıları

Fügen Toksü

Serken kalemciler

Genel Sekreter

Engin Sağ

Sayman

Cengiz Ekrem Teymur

Üyeler

Doğan Akın

İbrahim Erdoğan

Gülin Çeliker

Ahmet Yeşiltepe

Denetim Kurulu

İlkan Gökyılmaz

Ahmet Saydam Yalçın

Veyis Dinçer