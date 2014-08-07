'İnternet medyası da sarı basın kartı alabilecek'

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, internet medyasının da gazetecilik statüsüne alındığını belirtti. Atalay, internet medyasının da gazetecilik statüsüne alındığını belirterek “Sarı basın kartı alabilecek" dedi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Meclis’te görüşmeleri devam eden İnternet Yasası ile internet medyasının da gazetecilik statüsüne alındığını belirterek, “Sarı basın kartı alabilecek, Başbakanımızın, bakanlarımızın, siyasi liderlerimizin ve benzeri akreditasyonla ilgili programlar yapan bütün programları takip edebilecekler. Bunun ötesinde kamu ilan ve reklamlarını alabilecekler” dedi.

Elazığ’da yayın yapan yazılı, görsel ve ulusal ajans temsilcileri ve internet haber sitelerinin kurucularıyla bir araya gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, gazetecilerin sorunlarını dinleyip, Elazığ’a kurulması planlanan Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğü ile ilgili görüşlerini aldı.

Meclis’te görüşmeleri devam eden İnternet Yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Atalay, şunları söyledi:

"Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç 3-4 yıl önce bir söz vermişti. İnternet medyasının hukuki zemine oturmasını sağlayacağız ve bunun ilan almasını da sağlayacağız. Aslında bununla ilgili Başbakanımızla da bir toplantı yapıldı, Başbakanımız da bu konuda katkı ve destek vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız da yine internet medyasını kabul etti. Ben aşağı yukarı bütün toplantılarda bulundum, çünkü bizi de direkt ilgilendirdiği için. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı kanun tasarısı taslaktı, tasarıya dönüştü, Meclis’e sevk edildi. Adalet Komisyonu’nda görüşüldü, alt komisyona havale edildi. Alt komisyonda bir uzlaşma metni ortaya çıktı, sonra tekrar komisyona geldi ve komisyonda kabul edildi. Buna AK Parti grubu olduğu gibi internet medyasıyla ilgili sorunları çözeceği için CHP ve MHP grubu da destek verdi. Buna bir takım eleştiriler yaptılar, yaptıkları eleştirilerde haklılık payı olanlar da vardı. Onların bir kısmını düzelttik. Biz de gazeteciliğe ilerde zarar verebilir endişesiyle yine Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü olarak sayın bakanımıza sunduk. Güzel bir metin ortaya çıktı diye düşünüyoruz. Sanıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurulu'nun müsait olduğu bir zamanda Genel Kurula gelecek ve orada kararı alınacak ve kanunlaşacak. O zaman internet medyası da gazetecilik statüsüne alınıyor. Sarı basın kartı alabilecek, Başbakanımızın, bakanlarımızın, siyasi liderlerimizin ve benzeri akreditasyonla ilgili programlar yapan bütün programları takip edebilecekler. Bunun ötesinde kamu ilan ve reklamlarını alabilecekler. Bunu da Basın İlan Kurumu düzenleyecek. İnşallah en kısa zamanda halledilip kanunlaşınca da 6 ay içerisinde yönetmeliğini hazırlamış olacağız" dedi.