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İnternet Medyası, Başbakanı protesto ediyor

Başbakan Erdoğan'ın yarın medya yöneticilerine vereceği kahvaltıyı İnternet Medyası protesto ediyor.

24 Eylül 2010 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın genel yayın yönetmenleri ve medya grup başkanlarına vereceği kahvaltıyı İnternet Medyası protesto etme kararı aldı. Protestonun nedeni, Başbakan Erdoğan'ın medya ile yapacağı bu zirve için internet medyasına bir nevi "akreditasyon" sistemi uygulanmış olması. Toplantıya sadece İnternethaber, Haber 7 ve Habertürk siteleri davet edildi.


İnternet Medyası, daha fazla sitenin davet edilmesi için girişimde bulundu ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İnternet Medyası Derneği üyesi olan ve Erdoğan'ın ziyaretine davet edilen üç büyük haber sitesi toplantıya gitmeme kararı aldı.


İnternet Medyası Derneği, Dolmabahçe'de yapılacak olan Başbakan Erdoğan'ın kahvaltılı basın toplantısına katılmayacaklarını bir açıklamayla sitesinden duyurdu. İşte derneğin açıklaması;

"Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Eylül 2010 Cumartesi sabahı İstanbul’da, bütün gazete ve televizyonların temsilcileri ile düzenleyeceği toplantıya ne yazık ki internet medyası temsilcileri davet edilmemiştir.


Bu ve benzeri toplantılara davet edilmeyerek görmezden gelinen internet medyasının aslında, milyonlarca okuyucunun gücüyle artık 'günümüzün en önemli haber kaynağı' haline geldiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.


Toplamda ziyaretçileri günlük 100 milyonu bulan haber sitelerinin yöneticileri olarak bir noktaya son kez dikkati çekiyoruz; Türkiye’de internete giren her 100 kişiden 70’i muhakkak bir haber sitesine giriyor ve ülkemizin genç nüfusu haberi artık internetten okuyor.


Bu konuda kurulan diyaloglar sonucu, söz konusu davete kuruluşlarımızı temsilen sadece İnternet Medyası Derneği’nin yönetiminde bulunan İnternethaber, Haber 7 ve Habertürk sitelerinin temsilcileri olarak Başkan Hadi Özışık, yönetim kurulu üyeleri Ünal Tanık ve Mahmut Kurşun davet edilmiştir.


İnternet konusunda erken yol alan ülkelerin başbakanlık ve başkanlık merkezlerinde internet medyasının temsilcileri için ofisler açılırken, temeli olmayan gerekçelerle Türkiye’nin en etkili sitelerinin yöneticilerinin bu toplantıya davet edilmemesini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bu nedenle, temsili olarak dernek yönetimine yapılan bu daveti kabul edemeyeceğimizi belirtiyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Saygılarımızla.”

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