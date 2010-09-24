İnternet Medyası, Başbakanı protesto ediyor



İnternet Medyası Derneği, Dolmabahçe'de yapılacak olan Başbakan Erdoğan'ın kahvaltılı basın toplantısına katılmayacaklarını bir açıklamayla sitesinden duyurdu. İşte derneğin açıklaması;



"Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Eylül 2010 Cumartesi sabahı İstanbul’da, bütün gazete ve televizyonların temsilcileri ile düzenleyeceği toplantıya ne yazık ki internet medyası temsilcileri davet edilmemiştir.



Bu ve benzeri toplantılara davet edilmeyerek görmezden gelinen internet medyasının aslında, milyonlarca okuyucunun gücüyle artık 'günümüzün en önemli haber kaynağı' haline geldiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.



Toplamda ziyaretçileri günlük 100 milyonu bulan haber sitelerinin yöneticileri olarak bir noktaya son kez dikkati çekiyoruz; Türkiye’de internete giren her 100 kişiden 70’i muhakkak bir haber sitesine giriyor ve ülkemizin genç nüfusu haberi artık internetten okuyor.



Bu konuda kurulan diyaloglar sonucu, söz konusu davete kuruluşlarımızı temsilen sadece İnternet Medyası Derneği’nin yönetiminde bulunan İnternethaber, Haber 7 ve Habertürk sitelerinin temsilcileri olarak Başkan Hadi Özışık, yönetim kurulu üyeleri Ünal Tanık ve Mahmut Kurşun davet edilmiştir.



İnternet konusunda erken yol alan ülkelerin başbakanlık ve başkanlık merkezlerinde internet medyasının temsilcileri için ofisler açılırken, temeli olmayan gerekçelerle Türkiye’nin en etkili sitelerinin yöneticilerinin bu toplantıya davet edilmemesini doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bu nedenle, temsili olarak dernek yönetimine yapılan bu daveti kabul edemeyeceğimizi belirtiyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Saygılarımızla.”



