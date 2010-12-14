-İNTERNET KULLANIMINDA AB'NİN GERİSİNDE KALDIK BRÜKSEL (A.A) - 14.12.2010 - İnternet kullanım oranı AB genelinde yüzde 69 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 38'de kaldı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Türkiye, internet kullanımında AB üyeleri arasında sadece Romanya'yı geride bıraktı. Eurostat'a göre, son 3 ayda en az bir kez internet kullandığını belirtenlerin oranı Norveç'te yüzde 93, İsveç'te yüzde 91, Lüksemburg ve Hollanda'da yüzde 90, Danimarka'da yüzde 88, Finlandiya'da yüzde 86, İngiltere'de yüzde 83, Almanya'da yüzde 80, Fransa'da yüzde 79, Belçika'da yüzde 78, Slovakya'da yüzde 76, Avusturya ve Estonya'da yüzde 74. Bu ülkeler, internet kullanımında AB ortalamasının üzerine çıktı. İnternet kullanım oranı Slovenya'da yüzde 68, İrlanda'da yüzde 67, Çek Cumhuriyeti ve Letonya'da yüzde 66, İspanya'da yüzde 64, Macaristan ve Malta'da yüzde 62, Litvanya'da yüzde 60, Polonya'da yüzde 59, Hırvatistan'da yüzde 54, Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 52, İtalya ve Portekiz'de yüzde 51, Yunanistan'da yüzde 44, Bulgaristan'da yüzde 43, Türkiye'de yüzde 38 ve Romanya'da yüzde 36 oldu. Türkiye'de internet kullananların yüzde 36'sı bigisayarına virüs bulaştığını belirtirken, bu oran AB genelinde yüzde 31'e geriledi. İstenmeyen elektronik postayla (spam) karşılaşanların oranı ise Türkiye'de yüzde 32, AB genelinde yüzde 56 çıktı.