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İnternet kanunu Çankaya'da

Meclis Başkanlığı, yeni internet sınırlamalarını da içeren Torba Yasa'yı Çankaya Köşkü’ne gönderdi

10 Şubat 2014 18:15

Meclis Başkanlığı, yeni internet sınırlamalarını da içeren Torba Yasa’yı Çankaya Köşkü’ne gönderdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bugünden itibaren 15 günlük inceleme süresi başladı.

Gül’ün 15 gün içinde yasayı Meclis’e iade etme yetkisi bulunuyor. Gül onaylarsa yeni kurallar yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek.

Gül’ün yasayı iade etmesi durumunda iktidarın Meclis’te hiç değişiklik yapmadan aynen çıkarma seçeneği bulunuyor. Bu durumda ikinci kez iade hakkı bulunmayan Gül onaylamak durumunda. AKP, seçim tatiline girmeden önce şubat sonuna kadar Meclis’i çalıştırmayı planlıyor.

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