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İnternet kafede Fethullah Gülen videosu izleyen karı koca tutuklandı

Şüphelilerden M.M'nin 'FETÖ' soruşturması kapsamında ordudan atıldığı belirtildi

19 Nisan 2017 17:43

Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Belsin Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede, 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı sanığı Fetullah Gülen'in videolarını izleyen Y.M. ve eşi M.M.yi yakaladı.

DHA'nın haberine göre, M.M.nin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir hırdavatçıda çalıştığını söyleyerek kendisini gizlemeye çalıştığı, ancak yapılan soruşturmada Ankara Beytepe Jandarma Okullarında Teğmen rütbesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturmasıyla ordudan atıldığı öğrenildi.

Diğer şüpheli Y.M.nin ise üzerine kayıtlı 3 telefonunda örgütünün gizli haberleşme programı ByLock programının çıktığı anlaşıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M. ve eşi M.M. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi. 

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