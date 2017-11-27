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İnternet kafede bıçaklı kavga: 3 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde internet kafede çıkan kavgada 3 genç bıçaklandı

27 Kasım 2017 02:32

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde internet kafede çıkan kavgada 3 genç bıçaklandı.
Olay akşam saatlerinde, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi\'nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Kafeye giren 3 kişi, bıçaklarla 3 gence saldırdı. Yaşanan arbede sırasında 24 yaşındaki B.A. karnından ve göğsünden, 18 yaşındaki H.M.M. karnından ve 24 yaşındaki U.A. ise bacağından bıçaklandı. 3 saldırgan ise yaya olarak kaçtı. Körfez\'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan yaralı 3 genç tedavi altına alındı. Polis, kimliklerini belirlediği saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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