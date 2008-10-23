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Spor

Internet geyikleri!..

Arsenal yenilgisi bu kez ‘internet geyikleri’nde fazla yankı bulmadı. Ama yine de ‘Ekşisözlük’te ‘kayda değer’ birkaç anekdot vardı.

23 Ekim 2008 03:00

Arsenal yenilgisi bu kez ‘internet geyikleri’nde fazla yankı bulmadı. Ama yine de ‘Ekşisözlük’te ‘kayda değer’ birkaç anekdot vardı. Ayrıca Avrupa basını da maça geniş yer verdi. İngilizler'in kinayeli göndermeleri de gözden kaçmayanlar arasındaydı...

Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda sahasında oynadıpı ve 5-2 kaybettiği Arsenal maçının yankıları sürüyor. Sanal ortamda Fenerbahçe'nin aldığı bu ağır yenilgiyle ilgili rakip takım taraftarlarının yaptığı geyikler ilgi çekiyor. Internet geyiklerinin bu kez yeni adresi Ek Sözlük... Sizler için bu yenilginin ardından sozluk yazarlarının muhbabetlerinden bazı alıntılar yaptık...
  • Beşerbahçe
  • Bir İngiliz atağını daha gol yiyerek savuşturduk.
  • Volkan kalede durmasa defansa yardım etse 2-3 bitecek maçtı.
  • Güiza’nın bu maçta kaçırdığı gollere üzülmemek gerekir, 5 atsak 10 yerdik.
  • ‘İddaa’nın 5 Kasım’daki rövanşı için handikap koyacağını düşündüğüm maç
  • ‘Yeni forvet getirdik, parası neyse verdik Rıdvan hocam bi söyle maçta neden 5 yedik?’

İngilizler de ağır konuştu

İngiliz basını, Arsenal’in 5-2’lik galibiyetini ‘kinayeli’ başlıklarla verdi. The Independent ‘Kadıköy’den Çıkış Yok’a gönderme yaparak ‘Cidden öyle mi? Arsenal beş gol attı, üç puanı kaptı. Hoşça kal Kadıköy ve çok teşekkürler’ ifadelerini kullandı. The Daily Telegraph da sonucu, ‘Arsenal’in 5 yıldızlı gecesi’ olarak niteledi 

arrow Kadıköy'den çıkış yokmuş, cidden mi?

Avrupa basınında Arsenal yenilgisi

Fenerbahçe’nin farklı Arsenal yenilgisi Avrupa basınında geniş yer buldu.  Alman gazeteleri F.Bahçe’nin yoluna devam edebilmesi için mucize gerektiği görüşünde birleşti. İspanyol medyası ise Aragones’in Türkiye’deki macerasının sonuna yaklaştığını savundu.

arrow 'Türkleri tımar etti'

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