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Dünya

İnternet gazetecisi hapiste öldü

İran'da, hapse atılan internet gazetecilerinden Ümidrıza Mirsayafi hapishanede yaşamını yitirdi

19 Mart 2009 02:00

İran'da, hapse atılan internet gazetecilerinden Ümidrıza Mirsayafi'nin hapishanede öldüğü bildirildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünden yapılan açıklamaya göre, Mirsayafi'nin ölüm haberini avukatına, kendisi de hapiste olan bir doktor verdi.

Örgütün internet sitesinde yer alan açıklamada, Mirsayafi'nin hangi şartlarda öldüğünün ortaya çıkarılması için İran hükümetinin bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturması istendi.

Açıklamada, "Ümidrıza Mirsayafi'nin ölümünden tümüyle İran yetkililerini sorumlu tutuyoruz. Kendisi adil olmayan bir biçimde tutuklanmıştı ve yetkililer kendisine gerekli tıbbi bakımı sağlamadılar" denildi.

Mirsayafi'nin geçen yıl Kasım ayında İran liderlerine hakaret ve devlete karşı propaganda suçlamalarıyla yargılandığı, 7 Şubatta ise ifade vermesi için Devrim Mahkemesi'ne çağrılmasının ardından tutuklanarak hapse konduğu belirtildi.

Açıklamada, Mirsayafi'nin tutuklanmasından bu yana avukatının, kendisine verilen cezayla ilgili herhangi bir bilgi alamadığı kaydedildi.

Mirsayafi'nin internet günlüğünde yayımladığı yazıların çoğunun kültür ve geleneksel İran müziğiyle ilgili olduğu belirtildi

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