-İNTERNET GAZETECİLİĞİ MASAYA YATIRILDI ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan İpekçi, internet medyasında çalışan gazetecilerin haklarının korunmadığını, bunun için özel düzenlemelerin gerektiğini belirtti. 27. Ulusal Bilişim Kurultayı kapsamında Rixos Grand Ankara Otel'de ''Basında Dönüşüm: Geleneksel Gazeteciliğin Sonu Mu Geliyor?'' başlıklı oturum düzenlendi. TGS Genel Başkanı İpekçi burada yaptığı konuşmada, blog yazarlığı, yurttaş gazeteciliği ve benzerlerinin bilinen anlamıyla gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilmediğini söyledi. Geleneksel habercilikteki iyi ve kötü yanların aynı şekilde internet haberciliğine yansıdığını anlatan İpekçi, ''Türkiye'deki geleneksel emek sömürüsü internet medyasında da yaşanıyor. Çalışanların ücretlerinin ödenmemesi, sigortasız çalıştırma vesaire internet medyasında da mevcut, hatta daha ağır'' diye konuştu. İnternet gazeteciliğinin hukuki altyapısının bulunmadığına dikkati çeken İpekçi, bunun çalışanların hakları gündeme geldiğinde söz konusu olduğunu, oysa yazılan bir haber nedeniyle cezai yaptırımla karşı karşıya kalınabildiğini söyledi. Bu gazetecileri koruyabilmenin iki yöntemi bulunduğuna işaret eden İpekçi, bunun ya çıkarılacak özel bir kanunla ya da Basın İş Kanunu'nun kapsamı genişletilerek yapılabileceğini vurguladı. -''İNTERNETİN DİRENİŞ ARACINA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ'' Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Alkan da konuşmasında, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin devletin bireyleri yönlendirme ve denetlemesine hizmet ettiğini söyledi. Vatandaşlık numarası girildiğinde kişinin ''içinin dışının'' ortaya çıktığını belirten Alkan, bu durumun devlete müthiş bir güç verdiğine dikkat çekti. İnternetin de devletin toplumu denetleme aracı olarak kullanılabildiğini söyleyen Alkan, buna karşı çeşitli grupların internet üzerinden örgütlenerek denetleyen güce karşı mücadele edebildiğini kaydetti. Alkan, ''Birçok ülkede internetin direniş aracına dönüştüğünü görüyoruz'' diye konuştu. İnternette haber denetiminin güç olduğunu, hatta bazı haberlerin önceden yayılabildiğini ifade eden Alkan, ''Çocuklar bana, 'İnternette seninle ilgili bir haber var' dediler. Haber iki ay öncesine ilişkin. 'Türker Alkan Radikal'den atılacak' yazıyor. Gerçekten farkında değilmişim, çünkü atıldım'' dedi. Alkan, yazılı, sesli ve görsel medyanın, kalite ve güvenilirliğini artırarak internet karşısında başarılı olabileceğini kaydetti. Cumhuriyet gazetesinden Hakan Kara da geçen yıl dünyada gazetelerin tirajının yüzde 0,8 düştüğünü söyledi. Gazetelerin tümünün bir web sayfası bulunduğuna dikkati çeken Kara, internet gazetelerinde kullanılan haber sayısının basılı gazeteleri geçmeye başladığını ifade etti. Kara, eldeki verilere bakıldığında, bugün için internet gazeteciliğinin gazetelerin satışına etkisi konusunda bir şey söylemenin mümkün olmadığını, bunun yanında Türkiye'de internet gazetelerine ilginin arttığını belirtti. Hakan Kara, ''Geleceğin okuru, doğru ve güvenilir haber sunan gazetecilere her zaman ihtiyaç duyacaktır'' diye konuştu. -''GAZETECİLİK HİÇ OLMADIĞI KADAR HIZ KAZANDI''- T24 haber sitesinden Doğan Akın, konuşmasında, gazeteciliğin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hız kazandığını söyledi. İletişim teknolojilerindeki gelişmeyle gazetelerin habercilikteki tekellerini kaybettiklerini vurgulayan Akın, şimdi herkesin bir şekilde habercilik yaptığını belirtti. Gelişmelerin geleneksel gazeteciliğin sonu olmadığını ifade eden Akın, bunun yanında gazetecilerin profesyonel standartlarını yükseltmesi gerektiğini söyledi. Akın, hızlanan gazetecilikte güçlü reflekslere ve iyi bir arka plan bilgisine gereksinimin arttığını kaydetti.