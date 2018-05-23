İnternet fenomeni 'Seda Tripkolic' gözaltına alındı

Sosyal medyada 'Seda Tripkolic' olarak tanınan, şarkıları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen Seda Sular telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa ve İstanbul'da yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında internet fenomeni Seda Sular'ın da olduğu öğrenildi. Sosyal medya üzerinde şarkıları binlerce kez dinlenen Seda Sular'ın Esenyurt'tagözaltına alındığı belirtildi.

Şebekenin kendilerini polis olarak tanıtarak aradığı kişilerin sözde incelemek üzere evde bulunan altınları ve paraları istedikleri aldıktan sonra da ortadan kayboldukları öğrenildi. Yapılan incelemede şu ana kadar şebekenin milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

Polis, internet fenomeni Seda S.'nin çete içinde paraları taşıyacak kuryeleri bulduğunu ileri sürdü.(DHA)