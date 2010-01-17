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Dünya

Internet Explorer'a dikkat!

Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi, ‘Internet Explorer’deki güvenlik açıkları konusunda uyarıda bulundu.

17 Ocak 2010 02:00

Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi, ‘Internet Explorer’deki güvenlik açıkları konusunda uyarıda bulundu. Explorer tarayıcı kullanılan bilgisayarların siber saldırılar sonucu çökertilebileceği belirtildi.

Almanya Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi'ne göre, İnternet Explorer'ı tercih edenler, bilgisayarların siber korsan saldırıları sonucu zarar görmesine de hazırlıklı olmalı. Zira bilgisayar korsanları manipüle ettikleri bir web sayfası aracılığıyla internet explorer kullanan bilgisayarları tahrip edici bir yazılım gönderebiliyor.

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Bu yüzden kullanıcılara Internet Explorer'deki güvenlik açığı giderilene kadar, Firefox ya da Safari gibi alternatif tarayıcılar kullanılması önerildi.


Microsoft - Google işbirliği

Güvenlik açığ i-explorer'in Windows'un XP, Vista ve Windows 7 sürümlerini kapsıyor. Microsoft'tan yapılan açıklamada, şimdiye kadar i-explorer kullanan bazı kurumların siber saldırılara maruz kaldığı belirtildi. Microsoft, sorunun giderilmesi için çalışmaları sürdüğünü duyurdu. 

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Microsoft, Windows Internet Explorer'deki güvenlik açığının giderilmesi için arama motoru Google ile işbirliği yapıyor. Google geçtiğimiz günlerde Çin'de internet korsanlarının siber saldırılarına maruz kalmıştı. İnternet arama motoru Google insan hakları aktivistlerinin gmail hesaplarına siber saldırı düzenlemekle suçladığı Çin yönetimini uyarmış ve bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmakla tehdit etmişti.


ABD şirketleri saldırı altında

Gmail hesplarına yönelik saldırıların ardından ABD'li bazı büyük şirketlere daha siber saldırılar düzenlendiği haber veriliyor.  Adobe Systems ve Juniper Networks'un yanı sıra Yohoo da sistemlerinin korsanların yoğun saldırısına maruz kaldığını bildirdi.  Güvenlik uzmanları şimdiye kadar 30'dan fazla kurumun bilgisayar korsanlarının saldırısından mustarip olduğunu belirtiyor.

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