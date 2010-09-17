Internet Explorer 9 piyasaya çıktı!

T24- Microsoft'un HTML5 ve CSS web dillerini destekleyen 'yeni nesil' internet tarayıcısı Internet Explorer 9, 'dünyanın en hızlısı' olma iddiasında.



Microsoft, yeni nesil web yazılım dillerii HTML5 ile CSS’i destekleyen yeni ve daha hızlı web tarayıcısı Internet Explorer 9’un Beta sürümünü kamuoyuna duyurdu. Tüm dünyayla eşzamanlı olarak İzmir, Çeşme’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan IE9 Beta, daha verimli işlemci kullanımı sayesinde daha hızlı, butonlardan arındırılmış tertemiz arayüzü ile de daha rahat ve kolay bir ürün olarak dikkat çekiyor.



Türkçe dahil 33 farklı dil seçeneğine sahip Internet Explorer 9, bugüne kadar tasarlanmış en hızlı, en yalın ve en güvenilir tarayıcı olma özelliğine sahip.



Etkinliğinin açılışında bir konuşma yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, bugün dünyada internette gezinen her 100 kişiden 59'unun Internet Explorer kullandığını, bu rakaın Türkiye’de yüzde 70’i geçtiğini söyledi. Özmen, Internet Explorer 9 ile internette hızı, sadeliği ve güvenliği en üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.



Internet Explorer 9, Windows 7’nin gelişmiş özelliklerinden faydalanarak kullanıcıların önem verdiği uygulamaları ve web sitelerini öne çıkaran yeni bir sisteme sahip. Dünya lansmanında Internet Explorer 9’un yüksek performansının baş mimarı olarak değerlendirilen ve Chakra adı verilen yeni yazılım motoru IE9’un bir önceki IE8’den 11 kat daha hızlı olduğu firmaca belirtiliyor.



Tertemiz arayüz



Bu hızlanmada ana etkenlerden biri, tarayıcının Grafik İşlem Birimi'ni kullanarak grafik işlemlerinin çoğunu CPU (ana işlemci) yerine GPU (grafik işlemci) ile yapması. Dolayısıyla IE9, tamamen bilgisayardaki donanım özelliklerinden yararlanarak hızlandırılan ilk tarayıcı özelliği taşıyor. Firmanın açıkladığı test sonuçlarına göre IE9 PC'nin, web tarayıcılarının önceden faydalanamadığı, yüzde 90'lık gücünü ortaya çıkarıyor.



IE9’un arayüzü de neredeyse bomboş. Yani bugün neredeyse bütün tarayıcıların sorunu olan buton çokluğu ve kısayol şeritleri, IE9’un arayüzünden kaldırılmış ve gizlenmiş. Buna karşılık kullanıcılar en sık kullandıkları uygulamaları araç çubuğundan kolayca seçebiliyor.