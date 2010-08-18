İnternet Explorer 15. yaşını kutluyor

T24 - Tarayıcı piyasasının tartışılmaz lideri 15’nci doğum gününü kutluyor. Firefox ve Google Chrome’un artan piyasa paylarına rağmen, 9’ncu sürümüyle büyük bir çıkışa hazırlanan IE, açık arayla önde gidiyor.



İlk olarak 16 Ağustos 1995 tarihinde v1.0 sürümüyle yayınlanan Internet Explorer, o zamanlar Spyglass adlı bir firmanın Mosaic adlı web tarayıcısının altyapısını kullanıyordu.



Internet Explorer 3.0 sürümünden itibarense Windows ile dağıtılmaya başlandı. Bu durum dönemin popüler tarayıcısı Netscape'in de bir anlamda sonunu hazırladı.



Microsoft, şu anda 8.0 sürümü bilgisayarlarda olan Internet Explorer'ın 9.0 sürümünü beta olarak 15 Eylül'de çıkaracak.



IE9’un deneme sürümü geçtiğimiz Mart ayında kullanıma açılmıştı. Ancak sadece tarama motorunun hızını sergilemeyi amaçlayan bu sürümde, ek özellikler bulunmuyordu.

Hâlâ liderliğini koruyor



Açık kaynak kod felsefesiyle ilerleyen Mozilla, Internet Explorer'ın birçok müdavimini kendine çekmeyi başardı. Ancak Internet Explorer’ın Windows işletim sistemiyle birlikte standart tarayıcı olarak gelmesi, tarayıcıya büyük bir avantaj sağlıyordu.



Avrupa Komisyonu bu durumun rekabet kurallarına aykırı olduğu ve diğer tarayıcıların önünü kestiğine hükmetti. Kararın ardından Microsoft, Windows'un birden çok tarayıcı seçeneği formülünü benimsemek zorunda kaldı.



Diğer yandan tüm bu gelişmelere rağmen bilişim firması Net Applications'ın verdiği bilgilere göre, tarayıcı dünyasında liderliği yüzde 60,74 ile Internet Explorer hâlâ elinde bulunduruyor. Üstelik Internet Explorer bir önceki aya oranla kullanım açısından yüzde 0,42’lik bir artış gösterdi. Listenin ikinci sırasında yüzde 22,91'le Firefox, üçüncü sırada ise yüzde 7,24'le bilişim devi Google'ın tarayıcısı Chrome bulunuyor. Apple'ın tarayıcısı Safari ise yüzde 5'le 4'üncü sırada.