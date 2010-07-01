İnternet elektrik ve su gibi vatandaşlık hakkı

T24- İnterneti, elektrik, su gibi vatandaşlık hakkı olarak tanımlayıp hattın kesilmesini veya fahiş fiyat uygulanmasını yasaklayan yasa Finlandiya'da yürürlüğe girdi.

40 yıl önce 3 astronotun Ay’a çıkışları sırasında içinde oldukları kapsülden bu yana teknoloji çok gelişti.

İnternet bağlantısına sahip olmayı ‘vatandaşlık hakkı’ olarak kabul eden ülkelerin sayısı hızla artarken, bu konuda ilk yasayı çıkarıp yürürlüğe sokan ülke Finlandiya oldu. 1 Temmuz’da yürürlüğe giren yasaya göre Finlandiya’daki telekomünikasyon firmaları tüm vatandaşlara en az 1 Mbps hızında genişbant internet bağlantısı sağlamakla yükümlü.

İnternet erişimini ‘insan hakkı’ olarak tanımlayan yasa uyarınca hiç bir firma veya mahkeme vatandaşların internet bağlantısını kesemeyecek veya kesilmesi yönünde karar veremeyecek. Başka deyişle ülkede internet, su, elektrik ve temiz hava gibi temel ve asla kesilemeyecek insani ihtiyaçlar arasına katılmış oldu.

Finlandiya dünyanın en çok ‘çevrimiçi’ olan ülkelerinden. Ülke nüfusunun yüzde 96’sı internet kullanıyor ve interneti sadece eğlence değil tüm gündelik yaşamlarında vazgeçilmez bir yardımcı olarak kullanıyor. Ülkedeki e-devlet uygulamaları da dünyada en sistematik ve düzenli işleyenlerden.

Yeni yasadan sonra hala internet bağlantısı olmayan 4 bin haneye de firmalar tez zamanda hat çekmek zorunda. Finlandiya hükümeti, 2015 yılına kadar herkese 100 Mbps hızında bağlantı sağlama hedefine sahip.