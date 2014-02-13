'İnternet düzenlemesi, hükümete yönelik eleştirileri susturmak için'

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) İcra Direktörü Joel Simon’ın açıkladığı CPJ “Basına Yönelik Saldırılar” raporunda Türkiye’yi gazetecilere yönelik baskılar ve internette yeni kısıtlamalar getirmeyi amaçlayan yasa tasarısı nedeniyle eleştirdi.

Razi Canikligil'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, BM’nin internet kısıtlamalarına engel olması çağrısında bulunan Simon, ‘’Türkiye’de hali hazırda bulunan yasanın bile fazla kısıtlayıcı’’ olduğunu savundu. Basına yönelik baskının devam ettiğinin belirtildiği raporda Hasan Cemal, Yavuz Baydar gibi gazetecilerin bu nedenle işten atıldıkları belirtildi.

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi’nin Birleşmiş Milletler’in New York’taki Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl olduğu gibi dünyada en çok gazeteci hapseden ülke olarak ilk sıradaki yerini koruduğu, Gezi Parkı olayları sırasında hükümet karşıtı haberler yaptıkları gerekçesiyle 59 gazetecinin de işinden kovulduğu ya da istifaya zorlandığı kaydedildi.

'İnternet yasası hükümete eleştirileri susturmak için kullanılabilir'

CPJ Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova da yaptığı konuşmada, kendi bölgesinde yer alan Rusya ve Türkiye’yi eleştiriler yöneltirken; “Türkiye, eleştirel haber ve yorum yapan gazetecilere baskı yapmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Gezi Parkı olaylarının ardından eleştirel yayın yapan bazı gazetecilerin işten çıkarıldığını söyleyen Ognianova, yeni internet yasasının da Türk hükümetine, mahkeme kararı olmadan internet sitelere erişimi durdurma imkânı verdiğini hatırlattı.

Ognianova, bir soru üzerine de Türkiye’deki internet yasasının, değişiklik öncesi haliyle de kısıtlayıcı olduğunu hatırlatarak “zararlı olduğu ya da özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği farz edilen web sayfaları ya da haber platformlarına erişimin engellenmesi hükümetin politikalarını eleştirenleri susturmak için kullanılabilir. Zaten kısıtlayıcı olan mevcut yasa, yeni düzenlemeyle mahkeme kararı olmadan iletişimin sansürlenmesini getirebilecek” diye konuştu.

Üçüncü dönem medyaya baskıyı artırdı

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in üçüncü defa göreve gelmesiyle medya üzerindeki baskıların daha da arttığını da kaydeden Ognianova, Rusya’da medyanın ya doğrudan sansürlendiğini ya da dolaylı olarak baskı yapıldığını ifade etti.

Suriye'de 28 gazeteci hayatını kaybetti

Geçen yıl çeşitli bölgelerde 70 gazetecinin öldürüldüğünü, dünya genelinde 211 gazetecinin yeni yıla hapiste girdiğini anlatan Simon, sadece Suriye’de 28 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

2012 yılında ise 74 gazetecinin hayatını kaybettiğini 232 gazetecinin hapsedildiğini hatırlatan Simon, son iki yılın en fazla gazeteci öldürülen ve hapsedilen dönem olduğunu bildirdi.

Geçen yıl, gazeteci ölümlerinde Suriye’yi, Irak (10), Mısır (6), Pakistan (5) ve Somali’nin (4) takip ettiğini dile getiren Simon, “2012’de 74, geçen yıl ise 70 gazeteci sayısı ile son iki yıl, bu zamana kadar medyanın en fazla kurban verdiği dönem oldu” dedi.

BM, internetin kontrol edilmesine izin vermemeli

Konuşmasında BM’den beklentilerini de dile getiren Simon, BM’nin ifade özgürlüğüne ve internete karşı sınırlamalara daha fazla duyarlı olmasını isteyerek “BM, internetin kontrol edilmesine asla izin vermemeli” dedi.

ABD'lilerin sanal alemi gözetlemesi Çin'e cesaret verdi

Hükümetlerin sanal alemi gözetlemesinin uluslararası normlarla sınırlandırılması gerektiğini de kaydeden Simon, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) karıştığı skandalın Çin gibi internete daha fazla sınırlama getirmek isteyen ülkelere cesaret verdiğini savundu.

'Ortadoğu'da basın özgürlüğü giderek kısıtlanıyor'

CPJ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Program Koordinatörü Şerif Mansur da Ortadoğu’daki bazı ülkelerde basın özgürlüğünün hızla kısıtlandığını belirterek, Suriye’nin gazeteciler için halen en tehlikeli ülke olduğunu söyledi.

Mansur, Suriye’de olayların başından bu yana en az 63 gazetecinin öldürüldüğünü de aktardı. İran, Irak ve Mısır’a yönelik eleştirilerde de bulunan Şerif, geçen yıl Irak’ta 10, Mısır’da ise 6 gazetecinin öldürüldüğünü kaydetti.

CPJ Türkiye raporundan başlığa çıkan rakamlar

40: Türkiye’de cezaevinde tutuklu gazeteci sayısı.

1: Karalama Kampanyası: Ankara BŞB. Başkanı Melih Gökçek’in BBC Muhabiri Selin Girit’e yönelik karalama kampanyası.

59: İşinden kovulan ya da istifaya zorlanan gazeteci sayısı. Hasan Cemal, Yavuz Baydar, Can Dündar.

57: Mustafa Balbay’ın cezaevinde geçirdiği ay sayısı.

