'İnternet detoksu kampında' çocukları 10 güne kadar tecrit altına alan grup tutuklandı

Çin'de 'internet bağımlılığı tedavisi' yaptıklarını iddia eden bir grup erkek çocukları 10 güne kadar tecrit altına almaları nedeniyle hapis cezası aldı.

CNN'de yer alan habere göre, Çin'de son yıllarda internet bağımlılıklarının önüne geçilmesi için 'internet detoksu' kampları yaygınlaşaya başladı. Çin'in dünyadaki en büyük internet kullanıcılarından birine sahip olduğu, 850 milyondan fazla insanın internete erişimi olduğu belirtildi.

Çin'in 2008 yılında internet bağımlılığını bir ruh sağlığı sorunu olarak tanımasının ardından internet detoksu kapmları da yaygınlaşmaya başladı.

Wu, Ren, Zhang and Qu isimlerinde dört erkek bu hafta 12 genç insanı tecrit altına alarak internet detoksu kampında 10 güne kadar kilitli bir şekilde bırakmaları nedeniyle yargılandı. Tecrit altına alınanların 11'i 18 yaşından küçüktü.

Çin hükûmeti internet bağımlığının önüne geçmek için çeşitli adımlar attı. Pekin'de kasım ayında 18 yaşından küçüklerin gece yarısından sonra online video oyunu oynaması yasaklandı. Hafta içlerine 90 dakika hafta sonuna 3 saatlik limit konuldu.