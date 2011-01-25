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Ekonomi

İnternet bankacılığını kullananlar dikkat!

Günlük yaşamda internet her geçen gün etkinliğini arttırırken, beraberinde bilişim suçlarındaki artışı da getiriyor.

25 Ocak 2011 02:00

T24 - Bilgisayar korsanlarının son olarak, bazı bankaların verdikleri internet hizmetinden yararlanmak için web sitelerine giren müşterilerin bilgisayar ekranına "güvenlik gerekçesiyle program indirmeleri gerektiği" uyarısı bulunan bir pencere açılmasını sağlayan kaçak yazılım ekledikleri tespit edildi.

Banka adresine girildiğinde otomatik açılan bu kaçak yazılımı dikkate alarak, programı cep telefonuna yükleyen müşterilerin, hesap bilgilerinin yanı sıra bankadan güvenlik amacıyla kişiye özel gönderilen onay kodlarının da korsanların eline geçecek zemini hazırladıkları belirlendi.

İnternet ortamında bankalara ait web sayfalarına kaçak yazılım koyan bilgisayar korsanlarının, cep telefonlarına "güvenlik" gerekçesiyle virüslü program yüklettikleri ve müşterilerin hesap bilgilerini ele geçirerek para çektiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Haksız kazanç peşinde koşan bilgisayar korsanları, internet bankacılığı yoluyla banka müşterilerinin hesap bilgilerine ulaşmak için çeşitli yöntemler deniyor.

Bilgisayar korsanlarının son olarak, bazı bankaların verdikleri internet hizmetinden yararlanmak için web sitelerine giren müşterilerin bilgisayar ekranına "güvenlik gerekçesiyle program indirmeleri gerektiği" uyarısı bulunan bir pencere açılmasını sağlayan kaçak yazılım ekledikleri tespit edildi. Banka adresine girildiğinde otomatik açılan bu kaçak yazılımı dikkate alarak, programı cep telefonuna yükleyen müşterilerin, hesap bilgilerinin yanı sıra bankadan güvenlik amacıyla kişiye özel gönderilen onay kodlarının da korsanların eline geçecek zemini hazırladıkları belirlendi.

Bankaların, müşterilerin hesap bilgilerine ulaşmak için başlatılan bu kaçak yazılıma karşı önlem almaya çalıştıkları, fakat korsanların kaçak yazılım programını tekrar yükledikleri öğrenildi.

Bu yöntemi kullanarak bazı banka müşterilerinin hesap bilgilerine ulaşan korsanların, hesaplardan para çektiklerinin tespit edildiğini doğrulayan emniyet yetkilileri, zanlıların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yoğun çalışma sürdürdüklerini bildirdi.

İnternet bankacılığıyla işlem yaparken açılan pencerelerde, güvenlik gibi gerekçelerle bilgisayara ya da cep telefonuna indirilmesi istenen programlar konusunda vatandaşları dikkatli hareket etmeye çağıran uzmanlar, programı yüklemeden önce bankalardan telefonla mutlaka onay alınması gerektiğini bildirdi.


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