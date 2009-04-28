İnternet bankacılığında en çok döviz işlemi yaptık

İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı 2 milyon 56 bin adet işlemle döviz işlemleri aldı. Bunu yatırım fonları, vadeli hesaplar ve repo işlemleri izledi.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Ocak-Mart 2009 döneminde 4 milyon 838 bin bireysel müşteri tarafından en az bir kez internet bankacılığı işlemi yapıldığını bildirdi.



TBB üyesi bankalardan internet bankacılığı hizmeti veren 26'sından 25'inin bilgilerinden oluşan internet bankacılığı istatistikleri raporuna göre, internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez login olmuş (giriş yapmış) toplam bireysel müşteri sayısı Mart 2009 itibariyle 11 milyon 793 bin olarak belirlendi.



Son bir yıl içerisinde login olmuş toplam bireysel müşteri sayısı ise 6 milyon 344 bin oldu.



Ocak-Mart 2009 döneminde 4 milyon 838 bin bireysel müşteri tarafından en az bir kez internet bankacılığı işlemi yapıldı. Bu miktar, toplam kayıtlı bireysel müşteri sayısının yüzde 41'ini oluşturdu.



Söz konusu dönemde aktif bireysel müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 755 bin, bir önceki 3 aylık döneme göre ise 224 bin adet artış oldu.



İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez login olmuş kurumsal müşteri sayısı Mart 2009 itibariyle 1 milyon 459 bin olarak belirlendi. Bunların 581 bini Ocak-Mart 2009 dönemi içerisinde en az bir kez işlem yaptı. Son bir yıl içerisinde login olmuş kurumsal müşteri sayısı ise 710 bin oldu.



İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve en az bir kez login olmuş (bireysel ve kurumsal) müşterilerin yüzde 41'i yılın ilk çeyreğinde en az bir kez internet bankacılığı işlemi yaptı. Bu dönemde toplam aktif müşteri sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 832 bin, bir önceki 3 aylık döneme göre ise 250 bin adetlik artış yaşandı.



Yatırım ve finansal işlemler



Ocak-Mart 2009 döneminde internet bankacılığı ile gerçekleştirilen 8 milyon 887 bin adet yatırım işleminin hacmi 62 milyar 855 milyon lira oldu. Ekim-Aralık 2008 dönemine göre işlem hacminde 1 milyar 805 milyon lira tutarında azalış gerçekleşti.



İlk çeyrekte gerçekleştirilen yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı 22 milyar 502 milyon liralık tutar (2 milyon 56 bin adet işlem) ile döviz işlemleri aldı. Bunu yatırım fonları, vadeli hesaplar ve repo işlemleri izledi.



Ocak-Mart 2009 dönemi itibariyle internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam adedi 62 milyon 650 bin, tutarı ise 140 milyar 788 milyon lira oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, yatırım işlemleri dışındaki finansal işlem hacminin yüzde 86'sını oluşturdu.



İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan yatırım işlemleri dışındaki finansal işlemlerin toplam işlem adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre 8 bin 57 adet, bir önceki 3 aylık döneme göre 4 bin 708 adet arttı. Toplam işlem hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyar 334 milyon lira, bir önceki 3 aylık döneme göre ise 4 milyar 108 milyon lira arttı.



