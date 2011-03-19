-İNTERNET BANKACILIĞI MAĞDURLARINA İYİ HABER KONYA (A.A) - 19.03.2011 - Yargıtay, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin bir iş adamının internet bankacılığında kullandığı şifresinin kırılması ve bu yöntemle hesabındaki 108 bin liranın çalınmasıyla ilgili hesabın bulunduğu bankayı, bu parayı yasal faiziyle birlikte ödemeye mahkum eden kararını onadı. İşadamı Bülent Kaşdoğan'ın, bir bankanın Konya'daki şubesinde açtığı hesabındaki 108 bin liranın, 2 Ekim 2006 tarihinde internet bankacılığı şifresinin kırılarak 7 ayrı işlemle 6 ayrı hesaba transfer edildiği belirlendi. Dolandırılan işadamı Kaşdoğan, hukuk mücadelesi başlatarak, hesabından haberi olmadan çekilmiş olduğu iddia edilen miktarın kendisine ödenmesine ilişkin Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne banka aleyhine, ''108 bin liranın hileli havale tarihleri göz önüne alınarak mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte bankadan tahsili'' için ''alacak'' davası açtı. Kaşdoğan'ın avukatı Zeynep Aktuna, tarafından, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne açılan alacak davasında, işadamının parasının internet ortamında çalınmasıyla ilgili bankanın sorumluluğu bulunduğu iddia edildi. Müvekkilinin bankaya güvenerek bu hizmeti kullandığını, ancak buna karşın şifresinin kırılarak hesabındaki 108 bin liranın çalındığını bildiren Aktuna, paranın çalınmasıyla ilgili olayda, bankanın, hizmetin sunumu ve güvenliğin sağlanması konusunda kusurlu olduğunu savundu. Bankanın müvekkilinin uğradığı zararı karşılamak zorunda olduğunu öne süren Aktuna, bu nedenlerle söz konusu bankanın çalınan 108 bin lirayı yasal faiziyle ödemesini talep etti. Davalı bankanın avukatı ise banka ile mudi arasında Ticaret Hizmet Sözleşmesi'nin imzalandığını, sözleşme hükümleri gereği mudiye kullanıcı kodu, şifre ve onay kodu tanımlanmakta ve müşteriye teslim edilmekte olduğunu, banka güvenlik sisteminin bağımsız kuruluşlarca sürekli denetlendiğini, mudiye internet bankacılığı kullanım esasları ve güvenliğine dair gerekli uyarıların yapıldığını, bankalarının internet şubesinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli tüm teknolojik donanımın mevcut olduğunu, banka sisteminden kullanıcılara tanımlı şifreler ve şahsi bilgilerin temin edilmesinin mümkün olmadığını, davacının haksız ve mesnetsiz açtığı davanın reddine karar verilmesini savundu. -''KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK''- Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki 24 Aralık 2008'deki karar duruşmasında mahkeme, bankanın ''kusurlu'' olduğuna yönelik açılan alacak davasını kabul ederek, bankayı 108 bin lirayı yasal faiziyle birlikte ödemeye mahkum etti. Banka, yerel mahkemenin kararını temyize götürdü. Yargıtay 11. Dairesi, geçtiğimiz günlerde bankanın kararı bozma talebini reddederek, yerel mahkemenin Kaşdoğan lehinde verdiği kararı onadı. Kararı değerlendiren davacı işadamının avukatı Zeynep Aktuna, ''Para bankanın sorumluluğunda ve kendi hakimiyet alanında çalınmıştır. Bu karar, internet bankacılığı mağdurları için emsal teşkil edecektir'' dedi.