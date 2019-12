İnternet bağlı cihaz sayısı dünya nüfusunun iki katı olacak!

T24 - Veri ağları konusunda dünyanın önde gelen firmalarından Cisco, düzenli olarak hazırladığı Görsel Ağ Endeksi’nin (Visual Networking Index – VNI) beşinci yıllık raporunu açıkladı. Rapordaki en çarpıcı sonuç, 2015’te internet ağına bağlı cihaz sayısının dünya nüfusunun iki katına çıkarak 15 milyara ulaşacak olması.



2010-2015 yıllarını kapsayan rapora göre, 2015’te küresel internet trafiği dört katına çıkarak yılda 966 exabyte’a ulaşacak ve 1 zettabyte seviyesine yaklaşacak.



Küresel internet trafiğini artıran başlıca dört unsur raporda şöyle sıralanıyor:



• Artan cihaz sayısı: Tabletler, mobil telefonlar, ağa bağlı cihazlar ve akıllı makinelerin sayısı 2015’te 15 milyara ulaşacak. 2010’da PC’ler tüketici internet trafiğinin yüzde 97’sini oluştururken, bu oran 2015’te yüzde 87’ye düşecek. Küresel mobil internet veri trafiği ise 2010-2015 arasında 26 katına çıkacak.



• Daha fazla internet kullanımı: 2015’te 3 milyar internet kullanıcısı olacak; bu sayı, dünyanın öngörülen nüfusunun yüzde 40’ına tekabül ediyor.



• Artan genişbant hızı: Ortalama sabit genişbant hızının 2010’daki 7 Mbps’nin dört katına çıkarak 2015’te 28 Mbps’ye ulaşması bekleniyor. Ortalama genişbant hızı son bir yılda 3.5 Mbps’den 7 Mbps’ye çıktı.



• Daha fazla video: 2015’te internette her bir saniyede 1 milyon dakika (674 güne eşdeğer) video izlenecek. 3D ve HDTV gibi gelişmiş video trafiğinin ise 2010 ile 2015 arasında 14 katına çıkması bekleniyor.





DOĞU AVRUPA'DA BEŞ KAT ARTACAK



2010’da ayda yaklaşık 20,2 exabyte olan küresel IP trafiğinin 2015’te ayda 80.5’e çıkması, 2015’teki küresel ortalama IP trafiğinin saniyede 245 terabyte’a (200 milyon insanın her gün aynı anda 1.2 Mbps hızında HD film izlemesine eşdeğer) ulaşması bekleniyor.



Türkiye’nin bağlı bulunduğu Merkezi ve Doğu Avrupa bölgesinde ise IP trafiği 2010’dan 2015’e kadar yıllık yüzde 39 artışla 5 katına çıkacak. Bugüne kadar yapılmış tüm filmlerin gigabyte biriminden karşılığı büyüklüğünde bir trafik, 2015’te her 2 saatte bir bölgedeki IP ağlarından geçecek. Bölgedeki mobil veri trafiği ise 2010 ile 2015 arasında yılda yüzde 111’lik büyümeyle 42 katına çıkacak.



Cisco Küresel Servis Sağlayıcı Pazarlama Başkan Yardımcısı Suraj Shetty, “İnternet veri trafiğinin ve özellikle videonun büyümesi, önümüzdeki yıllarda görsel, sanal ve mobil internet deneyimlerinin optimizasyonunda büyük fırsatlara işaret ediyor. Yeni nesil internetin mimarı olarak Cisco, müşterilerine sadece internetin gelişimine adapte olmalarında değil, bu gelişimin sonuçlarından faydalanmaları konusunda da destek oluyor” diyor.