'İnternet andıcı'nda 19 asker için müebbet istendi

T24 - Hükümet aleyhine 'kara propaganda' yapmak amacıyla Genelkurmay bünyesinde internet siteleri kurulduğu ve fişlemeler yapıldığı iddiasıyla başlatılan 'internet andıcı' soruşturması tamamlandı. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede generaller Hasan Iğsız, Mehmet Eröz, Mustafa Bakıcı ve Hıfzı Çubuklu'nun da aralarında bulunduğu 19 subay için müebbet hapis talep ediliyor.



Zaman'ın haberine göre savcı, iddianamenin 'ıslak imza' davasıyla da birleştirilmesini istedi. Hükümet aleyhine 'kara propaganda' yapmak amacıyla Genelkurmay bünyesinde internet siteleri kurulduğu ve fişlemeler yapıldığı iddiasıyla başlatılan 'internet andıcı' soruşturması tamamlandı. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcı iddianamenin, irtica ile mücadele eylem planı (ıslak imza) davasıyla birleştirilmesini talep etti.



İddianamede aralarında emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Korgeneral Mehmet Eröz, Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in de bulunduğu 19 şüpheli hakkında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



İddianamede 14 muvazzaf subay, 4 emekli subay ve bir sivil memur yer alıyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile irticayla mücadele eylem planı davasının tutuklu sanığı Kurmay Albay Dursun Çiçek ise iddianamenin sanıkları arasında yer almıyor. Bu sebeple Çiçek yönünden ayrılan soruşturma dosyasında ikinci bir iddianamenin hazırlanması gündemde. Nisan 2009 tarihli andıcın yayınlanmasında emir-komuta zincirinin başında Başbuğ'un olduğu iddia edilmişti.



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan emekli ve muvazzaf generallerin de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldığı ve şüphelilerin TCK'nın 312. maddesine göre 'hükümeti yıkmaya teşebbüs' ile suçlandığı öğrenildi. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz tarafından başlatılan ve Savcı Cihan Kansız'ın sonuçlandırdığı soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında üst düzey generallerin de bulunduğu subayın ifadesi alınmıştı. Emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu, Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Korgeneral Mehmet Eröz, Tümgeneral Hıfzı Çubuklu ve Tümgeneral Mustafa Bakıcı gibi isimler, verdikleri ifadelerde suçlamaları reddetmişlerdi. Soruşturma kapsamında 21 TSK mensubunun adı geçiyordu. Ancak Kansız'ın 19 subay hakkında iddianame hazırladığı öğrenildi.



İddialara göre, Genelkurmay tarafından kurulan söz konusu siteler, AK Parti hükümetini yıpratmak ve yıkmak amacıyla açıldı. Konunun ortaya çıkması üzerine Genelkurmay, bu sitelerin Başbakanlık'ın talimatıyla kurulduğunu açıklamıştı. Başbakanlık'ın böyle bir talimat verilmediğini bildirmesi üzerine Genelkurmay, bu kez talimatın merhum Başbakan Bülent Ecevit döneminde sözlü olarak verildiğini öne sürmüştü. İddialarla ilgili Genelkurmay tarafından gönderilen raporda ise sitelerin gerekli mercilerin bilgisi dahilinde ve 'psikolojik harekat' ve 'beyaz propaganda' amaçlı kurulduğu kabul edilmişti. Ancak Genelkurmay'ın sitelerin yaptığı yayınlarla ilgili görevli subayları sorumlu tuttuğu, "Sitelerde maksadı aşan haberler varsa ve hukuka aykırı kullanım söz konusuysa sorumlusu sitelerin yöneticileridir." dediği öğrenildi.



İddianamede şüpheli olarak yer aldığı iddia edilen isimler:



Orgeneral Hasan Iğsız (Andıçta Genelkurmay ikinci başkanı)

Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu (Andıçta MEBS başkanı)

Korg. İsmail Hakkı Pekin (Andıçta Genelkurmay İstihbarat başkanı)

Korg. Mehmet Eröz (Andıçta Genelkurmay Harekat Başkanı)

Tümgeneral Hıfzı Çubuklu (Andıçta Genelkurmay adli müşaviri)

Tümgeneral Mustafa Bakıcı (Andıçta Bilgi Destek Daire başkanı)

Albay Orhan Güçlü (Genelkurmay Bilgi Destek Daire başkanlığı grup kısım amiri )

Albay Sedat Özüer (1. Bilgi Destek Şube müdürü)

Albay Ziya İlker Göktaş (2. Bilgi Destek Şube müdürü)

Albay Hulusi Gülbahar (4.Bilgi Destek Şube Müdürü)

Albay Cemal Gökçeoğlu(Bilgi Destek Şube Müdürü)

Yüzbaşı Murat Uslukılıç (Bilgi Destek Dairesi İnternet Destek Kısım Amiri)

Deniz Yarbay Altunay Şahin

Deniz Binbaşı Fatih Koca

Deniz Binbaşı Cem Şimşek

Sivil Memur Mehmet Bülent Sarıkahya

Emekli Yarbay Recai Altan

Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım

Emekli Hava Albay Fuat Selvi

