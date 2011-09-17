'İnternet Andıcı' davasına CHP de karıştı

T24 - İnternet Andıcı Davası'nda savcı, avukat ve sanıkların taleplerine ilişkin mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, 2006 ile 2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP'li yöneticilerin olup olmadığının araştırılmasını istedi.



İnternet Andıcı Davası'nda avukatların ve sanıkların sözlü ve yazılı taleplerinin alınmasının ardından duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, taleplere ilişkin mütalaasını açıkladı.



Tutuklu sanık Mehmet Eröz'ün avukatı İlkay Sezer ile tutuklu sanıklar Mustafa Bakıcı, Sedat Özüer, Cemal Gökçeoğlu ve Orhan Güçlü'nün avukatı Mahir Işıkay'ın suç tarihinde Genelkurmay Başkanı olarak görevde bulunan İlker Başbuğ'un tanık olarak dinlenmesi yönündeki talepleri ile ilgili olarak savcı Pekgüzel, sanık savunmalarının tamamlanmasından sonra talebin bir karara bağlanmasını talep etti.



Avukat Mahir Işıkay'ın talebi ile ilgili olarak da savcı Pekgüzel, sanık Sedat Özüer'in görev yaptığı 2006-2009 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP'li yöneticiler ile akademisyen olup olmadığı, varsa hangi amaç ile hangi tarihlerde ve hangi şubeleri ziyaret ettiklerinin, nizamiye ve ziyaretçi kayıtları ile birlikte gönderilmesinin Genelkurmay Başkanlığından istenmesi yönünde görüş bildirdi.



Bu arada, avukat Mahir Işıkay'ın, iddianemede de belirtilen "İrticayla Mücadele Eylem Planı"nın ekinde yer alan ihbar mektubunda, "2007 yılı Eylül ayında dönemin Genelkurmay 2'inci Başkanı Orgeneral Ergin Saygun'un emri gereği, üniversitelerden bir kısım akademisyen ve CHP yönetiminden bazı politikacıların desteği ile dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Nusret Taşdeler'in himayesinde Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanlığında, şube müdürü olarak görevli kurmay albaylar Dursun Çiçek, Sedat Özüer, İlker Ziya Göktaş ve Fuat Selvi tarafından kamuoyunu yönlendirme maksatlı çeşitli belgeler hazırlandığına tanık oldum" şeklindeki ibarelerin yer alması üzerine, bu yönde talepte bulunduğu öğrenildi.



Savcı Pekgüzel, Tutuklu sanıkların kuvvetli suç süphesini doğuran somut olguların bulunması, tutuklama nedenlerinde herhangi bir değişiklik olamaması hususları gözetilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.



