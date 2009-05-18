Internet 3G ile ucuzlayacak

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Ağustos ayından itibaren geçecekleri 3. nesil mobil iletişim sistemlerinin, internete çok daha hızlı erişim imkanı getireceği gibi, birim fiyatlarını da ciddi oranda düşüreceğini söyledi.



Ciliv, 3G (Üçüncü Nesil Mobil İletişim Sistemleri) hizmetine Ağustos başından itibaren vermeye başlayacaklarını anımsattı.



Cep telefonu teknolojisinde Türkiye'de halen 2. nesil mobil iletişim sisteminin kullanıldığını, yeni geçilecek 3G'nin 2. nesile göre önemli bir değişim sağlayacağını belirten Ciliv, aynı zamanda 3G teknolojisinin, dünyada bundan sonra çıkacak yeni nesil teknolojilere daha kolay geçmeye olanak tanıdığını vurguladı.



"Bundan sonra müşterilerimiz bir sonraki nesil mobil iletişim sistemlerini, 3G'yi bekledikleri gibi beklemek zorunda kalmayacaklar" diyen Ciliv, "Yeni aldığımız lisans anlaşmasıyla, bundan sonra çıkacak yeni teknolojileri devamlı şekilde geliştirmemiz mümkün. 3G sisteminin hızı gittikçe artıyor. Geçen sene saniyede 7.2 megabitten bahsediyorduk, şimdi artık, saniyede 21 megabit hızdan bahsediyoruz. 4. nesli de yakından takip ediyoruz. Yakında testlere de başlayacağız. Artık yeni sistemler dünyada hazır olduğunda, Türkiye'deki müşterilerimize de kısa süre içinde sunacağız" dedi.



Ciliv, 3G'de cep telefonu kullanıcılarının en çok fayda göreceği uygulamanın mobil ortamda hızlı internete ulaşmak olacağını, artık "bilgisayar" denilebilecek noktaya gelen cep telefonlarıyla sanki evde ADSL ile bağlanırmışçasına, her yerden her zaman internete ulaşabileceklerini vurguladı.



Bu sayede insanların özel araçlarında, tren ve otobüs gibi seyahatlerinde de vakitlerini çok daha iyi değerlendirme fırsatı bulabileceklerini anlatan Ciliv, eğitim programlarının kolayca cep telefonlarına yükleyebileceğini, hızlı bir şekilde müzik ve video indirilebileceğini söyledi.



Ciliv, sağlık konusunda da bu sistemin önemli faydaları olacağını belirterek, "Çünkü görüntülü görüşme yapmak mümkün olduğu için, doktor hastadan uzakta olsa bile, görüntülü görüşme yaparak hastasına yardım edebilecek. 3G'nin sağlık alanındaki önemli faydaları görülmüş olacak" diye konuştu.



Ucuzlayacak



3G'nin avantajlarından birinin de internete ulaşımı ucuzlatacak olması olduğunu belirten Ciliv, "Ağustos ayından itibaren geçeceğimiz 3. nesil mobil iletişim sistemleri, internete çok daha hızlı erişim imkanı getireceği gibi, birim fiyatları da ciddi oranda düşmüş olacak. Yani, örneğin bir megabite'a, şuan ödenen fiyatın daha da altında ulaşılmış olacak. Cep telefonu sim kartları, aynı zamanda dizüstü bilgisayarlarına internete bağlanma imkanı verdiği için, aynı fiyat avantajından bilgisayar kullanıcıları da yararlanmış olacak. Bir başka yenilik ise kişiselleştirilmiş etkileşim servisleri... Televizyonda ya da başka kaynaklardan çok fazla ve çok çeşitli bilgi geliyor. Bu servislerimizden kişi isterse, örneğin tuttuğu takımla ilgili, sevdiği köşe yazarlarıyla ilgili, sadece kendisine özel bilgileri alabilecek, bu kişinin cep telefonuna istediği özel bilgiler akacak. Böylece kişi gereksiz bilgilerle uğraşmaktan kurtulacak. Konuşmak istediği ya da istemediği kişileri de bu servisler sayesinde belirleyebilecek" dedi.



Ciliv, bu servislerin, istenilen bilgiye çok çabuk ulaşılması sayesinde kişiye ticarette de önemli bir rekabet avantajı sağlayabileceğini, söz konusu servislere olanak tanıyan yazılımların çoğunu kendilerinin geliştirmeye başladıklarını sözlerine ekledi.

