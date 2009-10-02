Interli Vieira takımda yer bulamamaktan şikayetçi

Fransız orta saha oyuncusu Patrick Vieira, daha fazla oynama şansı bulamadığı takdirde Inter Milan'dan ayrılacağını açıkladı.



Son zamanlarda sakatıklarla boğuştuğu için istikrarlı bir görüntü çizmeyen Vieira, İtalya şampiyonu Inter'den ayrılmayı düşünüyor.



Inter'de bu sezon sadece 194 dakika forma şansı bulan, Fransa'nın Faroe Adaları ve Avusturya ile oynayacağı Dünya Kupası eleme grubu maçları için kadroya çağrılmayan Vieira, daha fazla oynamak istediğini söyledi.



L'Equipe gazetesine konuşan Vieira, "eğer yeterli şansı bulamazsam gerekeni yaparım. Yine de Aralık ayı gelmeden kesin bir karar vermek istemiyorum" dedi.



Fransa milli takımının formasını 107 kez giyen deneyimli yıldız, "eğer durumunda bir değişiklik olmazsa ara transferde Inter'den ayrılacağım" diye konuştu.