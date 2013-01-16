'Inter'le anlaştık, Sneijder hesabını yapıyor'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Sneijder için Inter ile 7.5 milyon Euro'ya anlaştıklarını, futbolcunun teklifle ilgili kendi hesabını yaptığını belirtti.



Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Sneijder transferindeki son durumu Divan Kurulu'nda anlattı.

Aysal şunları söyledi:

"Sneijder'in maliyeti ile ilgili basında çıkan haberlerin hepsi yanlış. Inter ile 7.5 milyon Euro'ya anlaştık. Bu anlaşma Sneijder ile imzaladığımızda geçerli olacak.

Ama biz oyuncunun peşinden koşmuyoruz. Sneijder bizim ona sunduğumuz teklifi biliyor. Oyuncu kendi hesaplarını ve şu anda Inter ile ilişkisini yürütüyor. Sunduğumuz teklif 5.5 milyon Euro'nun altında.

Basının bu transferle bu kadar ilgilenmesi, transfer döneminde başka haber olmamasından dolayıdır."