T24 LogoT24 Logo
Spor

'Inter'le anlaştık, Sneijder hesabını yapıyor'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Sneijder transferindeki son durumu Divan Kurulu'nda anlattı

16 Ocak 2013 20:22

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Sneijder için Inter ile 7.5 milyon Euro'ya anlaştıklarını, futbolcunun teklifle ilgili kendi hesabını yaptığını belirtti.
 
Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Sneijder transferindeki son durumu Divan Kurulu'nda anlattı.

Aysal şunları söyledi:

"Sneijder'in maliyeti ile ilgili basında çıkan haberlerin hepsi yanlış. Inter ile 7.5 milyon Euro'ya anlaştık. Bu anlaşma Sneijder ile imzaladığımızda geçerli olacak.

Ama biz oyuncunun peşinden koşmuyoruz. Sneijder bizim ona sunduğumuz teklifi biliyor. Oyuncu kendi hesaplarını ve şu anda Inter ile ilişkisini yürütüyor. Sunduğumuz teklif 5.5 milyon Euro'nun altında.

Basının bu transferle bu kadar ilgilenmesi, transfer döneminde başka haber olmamasından dolayıdır."

ETİKETLER

ünal aysalgalatasarayinterSneijder

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24