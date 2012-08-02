Inter'in yüzde 15'i Çinlilerin

İtalyan futbolunun önde gelen takımlarından Inter yüzde 15 hissesini Çinli Demiryolu Şirketi'ne sattı. Inter, elde ettiği gelirle Milano'da yeni bir stat inşa edecek.



İtalya'nın önde gelen futbol takımlarından Inter Milan, yüzde 15 hissesini Çin Demiryolu Yapım Şirketi'ne 67.6 milyon dolara sattı. Bu fiyatla, 18 kez lig şampiyonu olan Inter'in şirket değeri 500 milyon Euro'ya denk geliyor.

Inter, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, hisse satışından elde ettiği gelirle 2017'de tamamlanacak 60 bin kişilik bir stadyum inşa edeceğini belirtti. Inter şu anda maçlarını ezeli rakibi AC Milan'ın San Siro Stadı'nda oynuyor.

Inter Milan'ın Başkanı Massimo Moratti takımın finansal durumunu düzeltmek için belli bir süredir yatırımcılarla görüşerek sermaye arıyordu.

Inter, 2011'de 268 milyon Euro gelir elde etse de 86 milyon Euro zarar etmişti. Avrupa'nın en çok zarar eden takımlardan biri olan Inter, kendi stadına kavuşarak gelirlerini arttırmayı hedefliyor. Inter, böylece finansal sorunlarını aşmayı umuyor.



Çoğunluk hisseler Moratti ailesinde



Inter hisselerinin çoğunluğu Moratti ailesinin sahip olduğu fonda, Pirelli'nin de az sayıda hissesi bulunuyor.



Son kupa iki yıl önce



En son 2 yıl önce İtalya kupasını kazanan takım, aynı yıl Serie A'yı da şampiyon tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başarmıştı.