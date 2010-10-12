-İNTER'İN MESSİ HAYALİ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - İtalya'nın İnter Kulübünün başkanı Massimo Moratti, taraftarlara ara transfer döneminde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi transfer etme girişiminde bulunacağı sözünü verdi. Moratti, İspanyol El Mundo Deportivo gazetesine yaptığı açıklamada, ''Bu kış, Messi'yi almayı deneyeceğim'' dedi. Massimo Moratti, ''Bunun imkansız bir hayal olmadığını'' ifade etti. Barcelona'dan ayrılmayı düşünmeyen Messi'nin sözleşmesinde, serbest bırakılması için gereken bonservis bedelinin 300 milyon Avro olduğu belirtiliyor. Messi, bu miktarın ödenmesi halinde bile Barça'dan ayrılmak istemediğini söylemişti.