Inter'in İbo'su var!..



İtalya Serie A'da oynanan 16. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en büyük favorisi Inter, sahasında Chievo'yu ağırladı ve karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Inter'i 3 puana taşıyan goller maçın 3. dakiasında Maxwell, 47'de Stankovic, 79. ve 88. dakikalarda da Ibrahimovic'ten gelirken, Chievo'nun sayılarını 51. dakikada Pellisier ve 65. dakikada Bentivoglio kaydetti. Chievo'da S. Morero 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



2-0 öne geçtiği maçta 2-2'lik skoru gören Inter, golcü oyuncusu Ibrahimovic'in son 11 dakikadaki iki golüyle maçtan galip ayrılmayı bildi.



Bu sonucun ardından Inter ligdeki puanını 39'a yükseltip zirvedeki yerini korurken, Chievo 9 puanda kaldı.



Serie A'da günün toplu sonuçları şöyle:



AS Roma 3 - 2 Cagliari

Fiorentina 2 - 0 Catania

Genoa 1 - 1 Atalanta

Inter Milan 4 - 2 Chievo

Palermo 2 - 0 Siena

Reggina 0 - 2 Sampdoria

Udinese 3 - 3 Lazio





