Inter'in başı cezalarla dertte



Inter'in Brezilyalı yıldızı Adriano, Sampdoria maçında Daniele Gastaldello'ya yumruk attığı için 3 maç oynamama cezası aldı.



İtalya Serie A takımlarından Inter'de teknik direktör Mourinho ve Adriano'nun cezaları sıkıntı yarattı.



Inter-Sampdoria maçında takımının golünü atarak, galibiyeti ve 3 puanı getiren isim olan Adriano, ceza sahası içinde Sampdorialı defans oyuncusu Daniele Gastaldello'ya yumruk attığı için 3 maç oynamama cezası aldı.



Maçın hakemi, Adriano'nun attığı yumruğu gözden kaçırsa da daha sonra incelenen video görüntüleri ışığında, Brezilyalı yıldıza 3 maç ceza verildi.



Öte yandan, teknik direktör Jose Mourinho da Adriano'nun golünden önce hakemle tartıştığı için çarşamba günü oynanacak Catania maçını tribünden izleyecek.



Inter'in İsveçli forveti Zlatan İbrahimoviç de cezası nedeniyle bir önceki maçta forma giyememiş, onun yerine Adriano görev almıştı.

