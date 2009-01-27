T24 LogoT24 Logo
Spor

Inter'in başı cezalarla dertte

Inter'in Brezilyalı yıldızı Adriano, Sampdoria maçında Daniele Gastaldello'ya yumruk attığı için 3 maç oynamama cezası aldı.

27 Ocak 2009 02:00


Inter'in Brezilyalı yıldızı Adriano, Sampdoria maçında Daniele Gastaldello'ya yumruk attığı için 3 maç oynamama cezası aldı.

İtalya Serie A takımlarından Inter'de teknik direktör Mourinho ve Adriano'nun cezaları sıkıntı yarattı.

Inter-Sampdoria maçında takımının golünü atarak, galibiyeti ve 3 puanı getiren isim olan Adriano, ceza sahası içinde Sampdorialı defans oyuncusu Daniele Gastaldello'ya yumruk attığı için 3 maç oynamama cezası aldı.

Maçın hakemi, Adriano'nun attığı yumruğu gözden kaçırsa da daha sonra incelenen video görüntüleri ışığında, Brezilyalı yıldıza 3 maç ceza verildi.

Öte yandan, teknik direktör Jose Mourinho da Adriano'nun golünden önce hakemle tartıştığı için çarşamba günü oynanacak Catania maçını tribünden izleyecek.

Inter'in İsveçli forveti Zlatan İbrahimoviç de cezası nedeniyle bir önceki maçta forma giyememiş, onun yerine Adriano görev almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24