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Spor

Inter'in Aguero ısrarı

Inter başkanı Massimo Moratti ile Sergio Aguero’nun menajeri ile oyuncunun Inter’e transferi için masaya oturacak

25 Mart 2009 02:00

Inter başkanı Massimo Moratti ile Sergio Aguero’nun menajeri ile oyuncunun Inter’e transferi için masaya oturacak

İtalyan Corrirer dello Sport’un son haberine göre Inter başkanı Massimo Moratti ile Sergio Aguero’nun menajeri arasında genç yeteneğin Inter’e transferi için bir iki gün içinde masaya oturacakları doğrulandı.

Aguero’nun menajeri Jose Segui, Arjantinli yıldızın hayallerinde Ibrahimovic ile yan yana oynamak olduğunu söyledi. Fakat bildiğiniz üzere “Ibra” için 100 milyon € isteyen Inter yönetimi, eski Juventuslu oyuncuyu satabilir.

Inter başkanı Moratti’nin yaptığı açıklamada olası bir Zlatan transferinden gelecek parayla Atletico Madrid’den 60 milyon €’ya Aguero’yu alıp bu boşluğu doldurmak istediklerini söylemişti.

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