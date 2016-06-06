İnter'i Çinlilere sattılar

İtalyan köklü kulüplerinden İnter, Çin menşeli şirkete satıldı. Kulüp yetkilileri satışın yapıldığını, bugün düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

Milano kulübünün yeni sahibi Zhang Jindong, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Inter'i eski altın günlerine geri döndürmek istediklerini belirtti.

Tarihi başarılarla dolu bir kulübü devralmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Çinli iş insanı, sahibi olduğu şirketin 1 yıl önce futbola yatırım yapmaya başladığını hatırlatarak spor endüstrisinde öncü bir marka olmak istediklerini ifade etti.

Euro Sport'un haberine göre, mevcut başkan Eric Thorir ve ekibiyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Jindong, Inter'i yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkaracaklarını söyledi.

Roberto Mancini yönetiminde geçtiğimiz sezon Serie A'yı 4. tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Inter, son olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin'i transfer etmişti.