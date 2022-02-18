Interfax: Rusya cumartesi günü balistik ve seyir füzesi tatbikatları düzenleyecek; Putin izleyecek

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Interfax haber ajansı, Rusya’nın cumartesi günü balistik ve seyir füzeleriyle tatbikat yapacağını, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in izleyeceğini aktardı.

Rusya’yla Batı arasında gerilim tırmanmaya devam ederken, Rusya’nın hafta sonu nükleer güçlerinin tatbikatlar gerçekleştireceği aktarıldı.

Tatbikatlar kapsamında balistik ve seyir füzeleri fırlatılacağı, Putin’in tatbikatı izleyeceği belirtildi.

Rusya, Ukrayna sınırındaki bazı askerlerin tatbikatlarını tamamlayıp üslerine dönmeye başladığını açıklasa da Batı başkentleri, açıklamanın yapılmasından bu yana çekilmeye dair bir işaret görmediklerini belirtiyordu.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin halen "çok yüksek" olduğunu söyledi.