InterfaceFLOR Türkiye Müdürlüğü'ne Ufuk usta atandı

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Ufuk Usta kimdir?



Karo halı yer kaplamaları üretiminde dünya pazar lideri olan ve “Mission Zero” sloganıyla 2020 yılına kadar tamamen geri dönüşümlü çevreci ürünler üretmeyi hedefleyen InterfaceFLOR’un Türkiye Ülke Müdürlüğü’ne Ufuk Usta atandı. Türkiye’de 25 yıldan beri InterfaceFLOR’un distribütörlüğünü yapan AGK Zemin Kaplamaları, firmanın tasarımlarını ve en son teknolojilerle üretilen çevreci ürünlerini, Türk mimar ve tasarımcılarının hizmetine sunuyor.Dünyada zemin tasarımı konusunda lider bir firmada görev aldığı için çok heyecanlı olduğunu belirten InterfaceFlor Türkiye Ülke Müdürü Ufuk Usta “2011 yılının ikinci yarısında yapacağımız ürün lansmanları ile geniş ürün yelpazemize hem çevreci hem de mimarları çok heyecanlandıracak tasarıma sahip ürünler katacağız” dedi.InterfaceFLOR’un Ülke Müdürü Ufuk Usta iş hayatına 1998 yılında Marshall Boya’da ürün sorumlusu olarak başladı. 2002 yılında Marshall Boya’nın Ukrayna’ operasyonunu kurup yöneten ve markayı pazar liderliğine kadar taşıyan ekibin başında olan Usta, daha sonra Viko’da İhracat Yöneticisi olarak çalıştı. Evli ve bir çocuk babası olan Usta, İngilizce ve Rusca biliyor.