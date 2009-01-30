Inter'e şok suçlama



İtalyan Futbolu’nu yeni bir maç ayarlama skandalı tekrar sarsabilir.





İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan raporda İtalya Şampiyonu Inter, şampiyonluk bahislerinin oranlarını arttırmak için sezon sonuna doğru olan maçlarda bilerek puan kaybetmekle suçlanıyor.



Yayınlanan rapor, geçen sezonun son haftasında şampiyonluğa uzanan mavi-siyahlıların, önceki iki haftada bir mağlubiyet ve bir beraberlik alarak bahis oranlarını arttırdığını iddia ediyor. İçişleri bakanlığının yayınladığı rapor, bazı bahis şirketlerinin Inter’in şampiyonluğu üzerine bahis almayı kestiği 24. haftadan itibaren oynanan maçları mercek altına alıyor.



Goal.com'un haberine göre; bu iddialar, içişleri bakanlığının isteği üzerine İtalya Polisi tarafından araştırılırken, Inter’in hocası Roberto Mancini ve bir mafya temsilcisi Domenico Brescia arasındaki telefon görüşmeleri inceleniyor. Brescia’nın bir Inter taraftarı olduğu ve daha önce de alkol ve uyuşturucu satışı iddiaları yüzünden mahkemeye çıktığı biliniyor. Birçok farklı olayın da ele alındığı bu raporda Zlatan Ibrahimovic’in sakatlıktan dönüşünün bilerek ertelendiği de belirtiliyor. Öte yandan, Siena ile oynanan maçta Julio Cruz’dan penaltı atışını Marco Materazi’ye bırakmasının istendiği de iddialar arasında. Bu maçta Marco Materazzi topun başına geçmiş ve atışı kaçırmıştı. Böylece, sezonun son haftasından önce Inter ve Roma’nın arasındaki puan farkı yalnızca bire inmişti.



Parma karşısında galibiyeti hedefleyen Inter’de son hafta sakatlıktan kurtulan Ibrahimovic ise takımının galibiyet için çıktığı maçta sahadaki yerini almıştı. Bu iddialar, mavi-siyahlıların canını oldukça sıkacak ve İtalyan Futbolu’nu yeniden sarsacak gibi görünüyor.