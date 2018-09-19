Inter'den müthiş geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında İtalyan devi Inter sahasında Tottenham'ı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda etkili ataklar geliştirmekte zorlanırken devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

İkinci yarının 53. dakikasında Tottenham 1-0 üstünlüğü yakladı. Heung-Min Son'un pasında Cristian Eriksen'in yaptığı vuruş defansa çarparak kaleci Handanovic'i yanılttı ve top ağlara gitti.

Son dakikalarda beraberlik golünü arayan ev sahibi Inter, 86. dakikada Mauro Icardi'nin müthiş golüyle aradığı golü buldu ve skor 1-1'e geldi.

Inter golden sonra galibiyet için yüklenirken 90+2'de golü buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Matias Vecino topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Inter 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

