Inter'den Mesut'a kanca

T24 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu FC Inter'de, başkan Massimo Moratti, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Hollandalı Arjen Robben'i beğendiğini söyledi.



FC Inter Başkanı Massimo Moratti'nin, gündemdeki konulara ilişkin İtalyan basınında yer alan açıklamalarında, 2010 Dünya Kupası'nda sansasyonel sonuçlar alan Alman Milli Takımı'nın başarısında pay sahibi olan Türk asıllı Mesut Özil'den övgüyle söz etmesi dikkati çekti.



Sözlerine 2010 Dünya Kupası değerlendirmesiyle başlayan Moratti, ''Almanya çok sağlam bir takım. Mesut Özil çok iyi bir oyuncu. Sağ kanat için ise Bayern Münih'de forma giyen Hollandalı Arjen Robben'i etkileyici buluyorum. Özil ve Robben'i beğeniyorum. Böyle belirlediğim bir üçüncü oyuncu daha vardı ama şu an aklıma gelmiyor'' dedi.





'Ben olsam Materazzi ve Balotelli'yi götürürdüm'





İtalya'nın kupada aldığı başarısız sonuca da değinen Moratti, farklı bir kadro ile gidilseydi daha farklı sonuçlar alınabileceğini ifade ederek, ''Inter'den bir tane oyuncu yok milli takımda. Ben olsam Materazzi ve Balotelli'yi götürürdüm. Onlar çok daha iyi iş çıkarırdı'' diye konuştu.



Adı sıkça transfer dedikodularına karışan Mario Balotelli ve Brezilyalı Maicon'un durumlarına yönelik sorulara Massimo Moratti, geleceğin Inter'ini oluşturduklarını, bu takımın Balotelli ve Maiconsuz da olabileceği yanıtını verdi.



Moratti, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler haricinde sadece bir oyuncuyla sözleşme imzalanabilme kararını da sert sözlerle eleştirdi. FC Inter Başkanı, ''Bu özgür bir karar, ancak demogojik. Birilerini memnun etmek için alınmış bir karar. Ligin geleceği göz önünde bulundurulmadan yapılmış bir karar'' dedi.





Benitez'e güven tam





Yeni teknik direktör İspanyol Rafael Benitez'in cesaretle FC Inter'e geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



''Onun görevi kazanılan şampiyonlukları, unvanları korumak. Yeni sezonda İtalya Süper Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Kıtalararası Kupa'yı müzemize götürmek istiyoruz. Bu sezon kazandığımız başarıların ardından Mourinho'nun öylece terk edip gitmesi beni üzdü. Benitez'in takımın başına gelmesinden dolayı üzgün değilim. Benitez ile de yeni fikirler, yeni tartışmalar olacaktır.''





