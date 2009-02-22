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İnter'de akıllar MANU'da

Inter, ligden sonra gözünü Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçına çevirdi.

22 Şubat 2009 02:00

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) şampiyonluktaki favori takımı Inter, ligden sonra gözünü Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçına çevirdi.

Inter teknik direktörü Jose Mourinho, dün deplasmanda 2-1 yendikleri Bologna maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bu maç geride kaldı. Artık, önümüzdeki Manchester United maçına odaklanacağız" dedi.

Portekizli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü San Siro'da oynayacakları ilk maçta, Manchester United karşısında avantajlı bir skor elde ederek, Old Trafford'daki ikinci maça çıkmak istediklerini belirtti.

Mourinho, Kırmızı Şeytanlar'ı çok iyi tanıdığını söyleyerek, "Berbatov, Ronaldo, Rooney, Tevez, Park gibi iyi tekniğe sahip kaliteli oyunculardan oluşan çok iyi bir takım. Ancak, Bizim de oyuncularımız çok kaliteli. Benim oyuncularımdan istediğim, baskı altında kalmadan kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları. Eğer bunu yapabilirsek, Manchester'i eleriz" diye konuştu.

Portekizli teknik adam, Inter taraftarlarına çağrıda bulunarak, "Old Trafford'daki ikinci maçta, biliyoruz ki 12 kişiye karşı mücadele edeceğiz. Salı günü, taraftarımızın desteğini alarak kendi sahamızda Manchester United karşısında 12 kişi mücadele etmek istiyoruz" dedi. Mourinho, bu maçı televizyondan seyredeceklere de güzel bir futbol resitali sunacaklarını öne sürdü.

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