İnter ve Milan küme düşebilir...

T24 - İtalya, futbolda 2006’da patlak vermiş olan şike skandalı çerçevesinde yeni bir tartışma yaşıyor. Skandala karışan sanıkların Napoli’de sivil mahkeme huzurunda hesap vermekte olduğu dava devam ederken ortaya çıkan yeni ses kayıtları, FC İnter ve AC Milan yetkililerinin de kendi kulüplerini kollama amacıyla hakemler konusunda baskı yaptıklarını gösteriyor.



FC Juventus’un eski genel direktörü Luciano Moggi ve avukatları, uzun bir çalışma neticesinde ortaya çıkardıkları ses kayıtlarından hareketle, Napoli Mahkemesi’nde hem beraat etmeyi, hem de İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun 2006’da kestiği cezaları tartışmalı hale getirmeyi hedefliyor.



Basına da yansıyan yeni ses kayıtları, 2005 ve 2006’da FC İnter ve AC Milan yetkililerinin Hakem Atama Kurulu ve hakemlerle yaptıkları telefon görüşmelerinden oluşuyor. Ses kayıtlarında FC İnter ve AC Milan yetkililerinin, tıpkı şike skandalının mimarı olarak gösterilen Moggi gibi, hakemleri belirleme ve etkileme uğraşı içerisinde olmaları dikkati çekiyor.



FC Juventus, skandalın faturasını iki şampiyonluğun elinden alınması ve küme düşme suretiyle en ağır biçimde ödeyen kulüp olarak son gelişmelerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Herkese eşit muamele yapılmalı ve de çifte standart olmamalıdır. Napoli’de mahkemeye sunulacak olası yeni deliller ışığında, 2006’daki cezaların revizyonunu isteyebiliriz" ifadesi kullanıldı.



Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, şu ifadeler de yer aldı: "Halihazırdaki yargı sürecine saygı duymakla birlikte avukatlarımız, Napoli’deki davada sunulabilecek yeni deliller ışığında sporla ilgili tüm makamlar nezdinde kulübümüzü ve taraftarımızı himaye çerçevesinde olası her türlü hakkımızı mahfuz tutmaktadır. Juventus, spor ve adalet kurumlarının herkese eşit muamele yapacağına inanmaktadır." Moggi ve avukatlarının, Napoli Mahkemesi’nde 13 Nisan’da yapılacak duruşmada yeni ses kayıtlarını yargı makamına delil olarak sunması bekleniyor.





Federasyon yeni bir soruşturma açabilir



İtalya Futbol Federasyonu’nun yeni deliller ışığında, şike skandalıyla ilgili olarak yeni bir soruşturma başlatması ve 2006’daki kararları yeniden gözden geçirmesinin de ihtimal dahilinde olduğu ileri sürülüyor.



İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nda şike skandalıyla ilgili cezaların saptanması sırasında başkan olarak görev yapmış olan Piero Sandulli, bugün La Gazzetta dello Sport;ta yayımlanan demecinde, o dönemde verilmiş cezalarda değişiklik yapılmasına ihtimal vermediğini belirtmekle birlikte, 2006’da FC İnter’e verilen şampiyonluğun geri alınmasının gündeme gelebileceğini ima etti.



Eski Disiplin Kurulu Başkanı Sandulli, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: "Skandalla ilgili cezaların belirlenmesi sırasında ben 2006’daki şampiyonluğun İnter’e verilmesine itiraz etmiştim. Çünkü şampiyonluk masada değil sahada kazanılmalı. Dolayısıyla şampiyonluğu vermemek daha isabetli olurdu. Şu günlerdeki ses kayıtları o dönemde önümüze gelmiş olsaydı, elbette başka sanıklar da olurdu ama, yargılananlar açısından kararlarda bir değişiklik olmazdı. Herkes suçluydu şeklindeki bir yaklaşım, bu tür bir anlayışın ardına sığınan kişinin esas itibarıyla suçluluğunu kabul etmekte olduğunu gösterir." İtalya’daki şike skandalı, 2004 yılında Torino ve Napoli savcılıkları tarafından başlatılan soruşturmalar akabinde pek çok yönetici ve spor yetkilisinin telefonlarının dinlenmesi neticesinde ortaya çıkmıştı. İtalyan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 2006’da skandalı masaya yatırma neticesinde, AC Milan, AS Fiorentina ve SS Lazio’ya puan silme ve para cezaları vermekle birlikte, en ağır faturayı küme düşürülmesine de karar verilen FC Juventus’a kesmişti. Kulüp ve federasyon yetkilileri ve hakemlerin görevden belirli süreyle men cezalarının da aldığı skandala karışmış olan sanıkların bir bölümünün normal yargı huzurundaki davaları ise halen Napoli Mahkemesi’nde devam ediyor.







