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Spor

İnter ve Milan, İtalya Kupası'nda karşılaşıyor

26 Ocak 2021 11:46

İtalya Kupası'nda çeyrek final maçlar iki büyük takımın maçıyla başlıyor. Ezeli rakipler Inter ile Milan bugün kupada karşı karşıya gelecek.

Serie A'da ilk iki sırayı paylaşan Inter ile Milan bu kez kupada kozlarını paylaşacak.

Ligde Milan 43 puan ile lider, Inter ise 41 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon ligde oynanan maçta Milan, rakibini 2 -1 mağlup etmeyi başardı.

Milan'da Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Hakan Çalhanoğlu forma giyemeyecek.

San Siro'da oynanacak Inter-Milan maçı saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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