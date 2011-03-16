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Spor

İNTER VE MANCHESTER UNITED ÇEYREK FİNALDE ANKARA (A.A)

16 Mart 2011 02:22

-İNTER VE MANCHESTER UNITED ÇEYREK FİNALDE ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur rövanş maçlarından ikisi bu gece oynandı. İtalya'nın İnter ve İngiltere'nin Manchester United takımları çeyrek finale yükseldi. İnter, ilk maçta sahasında 1-0 yenildiği Almanya'nın Bayern Münih takımıyla deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan İnter, çeyrek finale yükselen takım oldu. İtalyan ekibinin gollerini Samuel Eto'o, Wesley Sneijder ve Goran Pandev kaydetti. Bayern Münih'in golleri ise Mario Gomez ve Thomas Müller'den geldi. Manchester United da ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaştı. Evindeki karşılaşmayı 2-1 kazanan Manchester United da Şampiyonlar Ligi'nde üst üste beşinci kez çeyrek finalist oldu. İngiltere ekibinin iki golünü de Javier Hernandez atarken Olympique Marsilya'nın tek golünü ise Manchester Unitedlı Wes Brown kendi kalesine attı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın 2. tur rövanşında Chelsea-Kopenhag ve Real Madrid-Lyon maçları oynanacak. Ligde çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Martta çekilecek.

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