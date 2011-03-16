Inter ve Manchester United çeyrek finalde

T24 - Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında iki takımın birbirlerine 'Sen geç turu' dediği maçta Inter 88. dakikada Pandev'in attığı golle deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırırken, Manchester United sahasında Marsilya'yı 2-1 yenerek Avrupa Kupaları'ndaki 150. galibiyetini aldı.







Şampiyonlar Ligi heyecanı ikinci tur maçlarıyla devam ediyor. İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Bayern Münih, Allianz Arena'da Inter'i ağırladı. Büyük gel-gitlere sahne olan maçta Inter son dakikalarda bulduğu golle maçtan 3-2 galip ayrıldı. Son şampiyon böylelikle rakibine geçen senenin rövanşını da vermemiş oldu.

Maça Inter çok hızlı başladı. Henüz 3. dakikada Pandev'in pasıyla defans arkasına sarkan Eto'o ofsayt kokan pozisyonda topu ağlara yollamayı başardı. Ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip ataklarını sıklaştırdı. 20. dakikada Robben'in uzaktan sert vuruşunda Inter kalecisi Julio Cesar topu elinden sektirdi, bunu iyi değerlendiren Gomez topu ağlara yolladı ve maçta durumu 1-1'e getirdi. 30. dakikada Robben defansın arkasına top atmak istedi, Lucio'nun büyük hatası sonrası top Muller'in önünde kaldı. Genç yıldız güzel bir aşırtmayla topu ağlara yolladı ve maçta durumu 2-1'e taşıdı.







İlk yarının son dakikalarına doğru ilginç bir pozisyon yaşandı. Inter defansının hatası sonrası topu kapan Muller'in ceza alanı son çizgisinden vurduğu top çizgide durdu, Gomez kayarak tamamlamaya çalıştı ancak bu kez direk gole izin vermedi ve ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya stekli başlayan Bayern Münih oldu. Güzel hareketlerle son çizgiye inen Ribery, ortaladı. Gomez gelişine sert vurdu Julio Cesar topu zorlukla önledi. Ancak dönen topta Inter golü buldu. Eto'o'dan aldığı topa uzaklardan sert vuran Sneijder maçta durumu 2-2 yaptı. Bu dakikadan sonra Inter gol ararken, Bayern Münih kontraataklarla çıkmaya çalıştı. İtalyan ekibi kendisine turu getiren golü ise 88. dakikada buldu. Eto'o sol çaprazdan aldığı topla ceza sahasına doğru yöneldi, pasında topla buluşan Pandev güzel bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi. Bu gol Inter'e çeyrek final yolunu açan gol oldu.

İki takımın da defansı maç boyunca büyük hatalar yaptı. 2-1 yenik düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Inter, ikinci yarıda Sneijder ve Pandev ile bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Bayern Münih de bu sonuçla Inter'e karşı olan şansızlığını kıramadı.

Üst üste 5. çeyrek final

Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Manchester United sahasında Marsilya'yı 2-1 yenerek Avrupa Kupaları'ndaki 150. galibiyetini alarak adını çeyrek final yazdırdı.



Şampiyonlar Ligi'nde 0-0'ın rövanşında Manchester United, sahasında Marsilya'yı konuk etti. Özellikle sağ ve sol kanatları çok etkili kullanan Kırmızı Şeytarnlar rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.







Maça hızlı başlayan Kırmızı Şeytanlar 5. dakikada aradığı golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Rooney ortaladı, bomboş pozisyondaki Hernandez topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve maçta durumu 1-0 yaptı. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda rakibi karşısındaki etkili oyununu sürdüren Manchester United kendisini rahatlatan golü 75. dakikada buldu. Sağ kanatta Valencia'nın pasıyla hareketlenen Giggs, ceza sahası içindeki Hernandez'i gördü ve genç yıldız takımını 2-0 öne geçiren golün de altına imzasını attı.

Marsilya'nın şeref sayısı ise 82. dakikada geldi. Kullanılan köşe vuruşunda Brown'dan seken top ağlara gitti ve maçta durum 2-1 oldu. Marsilya son dakikalarda tur için bastırsa da maçta başka gol olmadı ve Manchester United adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu galibiyet Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa Kupaları'nda aldığı 150. galibiyet olurken, Sir Alex Ferguson'un Manchester United kariyerindeki 100. Şampiyonlar Ligi galibiyeti oldu. Manchester United bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez üst üste çeyrek finale de yükselmiş oldu.





Şampiyonlar Ligi'nde bugün



Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçları bugün iki karşılaşmayla devam edecek. İngiltere temsilcisi Chelsea deplasmanda 2-0 yendiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'la Standfor Brige'te karşılaşacak.



İspanyol devi Real Madrid evinde Fransız devi Olympique Lyon'la karşılaşacak. Fransa'da oynan ilk maç 1-1'lik skorla tamamlanmıştı.



