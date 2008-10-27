Inter ve Chelsea şokta!.

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Liverpool’a tek gol yettiİngiltere Premier Lig’de haftanın maçında Liverpool, Chelsea deplasmanından 3 puanı 1-0’lık skorla aldı. Liverpool’da İspanyol yıldız Torres sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, galibiyet golü tecrübeli orta saha oyuncusu Xabi Alanso’dan geldi. Üç forvetle sahaya çıkan Chelsea’de ise ileri uç elemanları, kaleci Reina’yı geçemedi.Man. City-Stoke C.: 3-0Tottenham-Bolton: 2-0Wigan-Aston Villa: 0-4West Ham-Arsenal: 0-2Portsmouth-Fulham: 1-1Gol çok, galip yokİspanya Ligi’nde büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Villarreal sahasında Atletico Madrid ile 4-4 berabere kaldı. Konuk ekip Simao ve Forlan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico 38. dakikada Banega’nın atılmasıyla 10 kişi kaldı. İkinci yarıya hızlı başlayan Villarreal, Senna, Llorente, Rodriguez ve Rossi ile durumu 4-2’ye getirdi. Pes etmeyen konuk ekip 83’te Simao ve 85’te Garcia ile 4-4’lük beraberliği yakaladı, zor deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.D.La Coruna-Gijon: 0-3Getafe-Valladolid: 1-0Mallorca-Espanyol: 3-0Numancia-Santander: 2-1R.Huelva-Valencia: 1-1Sevilla-Malaga: 0-1R.Madrid-A.Bilbao: 3-2Sochaux puanı kaptıSochaux, Nancy deplasmanından 1-1’lik skorla puanı kaptı. Sochaux, Dalmat ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takımda Fortune, 73. dakikada attığı golle beraberliği getirdi. Sochaux’da Mevlüt Erdinç 77’de yerini Santos’a bıraktı.St Etienne-Grenoble: 0-2Marsilya-PSG: 2-4Hoffenheim sürpriziHoffenheim sahasında Hamburg’u 3-0 mağlup etti, liderliğini korudu. Ev sahibi 7. dakikada Ogbuke ile öne geçerken, 13’te Ibiseviç ile durumu 2-0’a getirdi. 39. dakikada tekrar sahneye çıkan Ogbuke maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.Dortmund-H.Berlin: 1-1Stuttgart-Bochum: 2-0Milan tutulmuyorSon haftalarda aldığı sonuçlarla Serie A’da iyi bir çıkış yakalayan Milan, Atalanta deplasmanında da 1-0 kazanmayı başardı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü Kaka attı. Sezona iyi başlayamayan Roma ise Udinese deplasmanında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini Da Natale (2) ve Flores atarken, Roma’nın tek golü Totti ile penaltıdan geldi.Cagliari-Chievo: 2-0Inter-Genoa: 0-0Lazio-Napoli: 0-1Reggina-Lecce: 2-0Sampdoria-Bologna: 2-0Udinese-Roma: 3-1Palermo-Fiorentina: 1-3