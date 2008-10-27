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Spor

Inter ve Chelsea şokta!.

İtalya'da Torino derbisinin galibi Juventus, Inter puan kaybetti, Milan ise kazanmaya alıştı. İngiltere'de Liverpool haftanın maçında Chelsea'yi devirdi, MANU puan kaybı yaşadı.

27 Ekim 2008 02:00

İtalya'da Torino derbisinin galibi Juventus, Inter puan kaybetti, Milan ise kazanmaya alıştı. İngiltere'de Liverpool haftanın maçında Chelsea'yi devirdi, MANU puan kaybı yaşadı. İspanya'da Valencia taraftarlarını üzerken Real ve Barca 3 puanla haftayı kapattılar



İNGİLTERE

Liverpool’a tek gol yetti
İngiltere Premier Lig’de haftanın maçında Liverpool, Chelsea deplasmanından 3 puanı 1-0’lık skorla aldı. Liverpool’da İspanyol yıldız Torres sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, galibiyet golü tecrübeli orta saha oyuncusu Xabi Alanso’dan geldi. Üç forvetle sahaya çıkan Chelsea’de ise ileri uç elemanları, kaleci Reina’yı geçemedi.

İşte Alonso'nun müthiş golü

Man. City-Stoke C.: 3-0
Tottenham-Bolton: 2-0
Wigan-Aston Villa: 0-4
West Ham-Arsenal: 0-2
Portsmouth-Fulham: 1-1 

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İSPANYA

Gol çok, galip yok
İspanya Ligi’nde büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Villarreal sahasında Atletico Madrid ile 4-4 berabere kaldı. Konuk ekip Simao ve Forlan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico 38. dakikada Banega’nın atılmasıyla 10 kişi kaldı. İkinci yarıya hızlı başlayan Villarreal, Senna, Llorente, Rodriguez ve Rossi ile durumu 4-2’ye getirdi. Pes etmeyen konuk ekip 83’te Simao ve 85’te Garcia ile 4-4’lük beraberliği yakaladı, zor deplasmandan bir puan çıkarmayı başardı.

D.La Coruna-Gijon: 0-3
Getafe-Valladolid: 1-0
Mallorca-Espanyol: 3-0
Numancia-Santander: 2-1
R.Huelva-Valencia: 1-1
Sevilla-Malaga: 0-1
R.Madrid-A.Bilbao: 3-2 

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FRANSA

Sochaux puanı kaptı
Sochaux, Nancy deplasmanından 1-1’lik skorla puanı kaptı. Sochaux, Dalmat ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takımda Fortune, 73. dakikada attığı golle beraberliği getirdi. Sochaux’da Mevlüt Erdinç 77’de yerini Santos’a bıraktı.

St Etienne-Grenoble: 0-2
Marsilya-PSG: 2-4 

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ALMANYA

Hoffenheim sürprizi
Hoffenheim sahasında Hamburg’u 3-0 mağlup etti, liderliğini korudu. Ev sahibi 7. dakikada Ogbuke ile öne geçerken, 13’te Ibiseviç ile durumu 2-0’a getirdi. 39. dakikada tekrar sahneye çıkan Ogbuke maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

Dortmund-H.Berlin: 1-1
Stuttgart-Bochum: 2-0

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İTALYA

Milan tutulmuyor
Son haftalarda aldığı sonuçlarla Serie A’da iyi bir çıkış yakalayan Milan, Atalanta deplasmanında da 1-0 kazanmayı başardı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü Kaka attı. Sezona iyi başlayamayan Roma ise Udinese deplasmanında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini Da Natale (2) ve Flores atarken, Roma’nın tek golü Totti ile penaltıdan geldi.

Cagliari-Chievo: 2-0
Inter-Genoa: 0-0
Lazio-Napoli: 0-1
Reggina-Lecce: 2-0
Sampdoria-Bologna: 2-0
Udinese-Roma: 3-1
Palermo-Fiorentina: 1-3

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