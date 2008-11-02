Inter son anda...





İtalya Serie A'da 10. hafta mücadelesinde Inter ligin formsuz ekiplerinden Reggina'ya konuk oldu.



Jose Mourinho'nun takımı Inter maçı uzatma dakikalarında Cordoba'nın attığı gol ile 3-2 kazandı. 9. dakikada Maicon, 23. dakikada Vieira'nın golleriyle durumu 2-0 yapan Inter, 34. dakikada Cozza, 54. dakikada Brienza'nın gollerine engel olamadı.



Ligin son sırasında yer alan Reggina ekibinden kalesinde 2 gol gören Inter'in kurtarıcısı ise uzatma dakikalarında Ivan Cordoba kaydetti. Bu sonucun ardından Inter puanını 21'e çıkarttı ve tekrar zirveye ortak oldu.



