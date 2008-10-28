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Spor

Inter sıkıntılı

İtalyan ekibi Inter'de sakatlıkları bulunan Muntari ile Vieira, 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Anorthosis ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

28 Ekim 2008 02:00


İtalyan ekibi Inter'de sakatlıkları bulunan Muntari ile Vieira, 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde Anorthosis ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Inter'de, başarılı orta saha oyuncusu Sulley Muntari, Anorthosis Famagusta maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Inter Teknik Direktörü Jose Morinho, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun yanı sıra bir süredir baldırındaki problem nedeniyle tedavi gören Patrick Vieira'nın da bu maçta oynayamayacağını söyledi.

Mourinho, ''Orta sahadaki eksik oyuncular nedeniyle sorun yaşıyoruz'' diye konuştu.

Inter, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda 7 puanla ilk sırada bulunuyor.

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