Inter sevindi



Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçları bu akşam oynandı. Inter deplasmanda kazanırken; Werder Bremen evinde Anorthosis’le golsüz berabere kaldı.





Inter geçen sezon sonunda Avrupa’da başarısız sonuçlar aldığı için Teknik direktör Mancini ile yollarını ayırmış ve Mourinho’yu takımın başına getirmişti. Mourinholu Inter, Avrupa kupalarındaki ilk maçında deplasmanda Panathinaikos’la karşılaştı.



Maça hızlı başlayan İnter yeni transfer Mancini’nin 27. dakikada attığı golle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Panathinaikos baskılı oynasa da bir türlü gol yollarında etkili olamadı ve girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı. Maçın skorunuysa 85’te Adriano attığı golle ilan etti 2-0. Böylece Mourinho ve Inter Şampiyonlar Ligi gruplarına üç puanla başlamış oldu.

