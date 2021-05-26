Inter, şampiyon hocası Conte'yle yolları ayırdı

İtalya Serie A'da Inter'i şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrıldı.

Inter, takımı 11 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Antonio Conte ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Antonio Conte ile sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Kulüp yaptıkları için Antonio'ya teşekkür eder. Antonio Conte, kulüp tarihinde sonsuza kadar kalacak" denildi.



Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro alması planlanan Conte, 7 milyon Euro'luk tazminatın ardından kulüpten ayrılmayı kabul etti.

Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve küçülmeye giden Inter'in başına Massimiliano Allegri veya Simone Inzaghi'nin geleceği bildirildi.

Antonio Conte'nin ismi Barcelona ve Real Madrid ile anılıyor.

2019'da Inter'in başına geçen ve Milano temsilcisi ile ilk yılında UEFA Avrupa Ligi finali yaşayan Antonio Conte, bu sezon takımı en yakın takipçisinin 12 puan önünde İtalya Ligi şampiyonluğuna taşıdı.